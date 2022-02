Det var med stolthed, at Odense Internationale Film Festival – også kendt som OFF – tirsdag kunne konstatere, at hele fire kortfilm, som var blevet udvalgt og vist på kortfilmsfestivalen i Odense, nu er nomineret til en Oscar.

»Det her er altså bare en kæmpestor blåstempling af vores selektion,« lyder det fra filmfestivalslederen Birgitte Weinberger i en pressemeddelelse.

OFF løber hvert år af stablen i slutningen af august. Og sådan har det været siden 1975.

Og med de nye oscarnomineringer bliver det slået fast, at det altså har en betydning at blive udtaget til OFF.

»Vi modtager jo tusindvis af film fra hele verden hvert evig eneste år, og det arbejde er jo et gigantisk detektivarbejde. Med de her videre forløb for filmene ude i verden efterfølgende, der bliver vi i hvert fald bekræftet i, at vi har fingeren på pulsen og ved, hvad der rør sig i kortfilmsverdenen,« siger Birgitte Weinberger.

De nominerede kortfilm fra OFF er Aneli Karias 'The Long Goodbye', der vandt filmfestivalens hovedpris i 2021. Filmen er nomineret i kategorien Live Action Short Film sammen med 'The dress' af polske Tadeusz Lysiak.

Derudover er Martin Strange-Hansens film 'On my mind' nomineret i kategorien bedste kortfilm, og den korte dokumentar 'Three Songs for Benazir' af Elizabeth Mirzaei og Gulistan Mirzaei er nomineret i kategorien bedste dokumentar. Alle fire film har været vist på Odense Internationale Film Festival.