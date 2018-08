Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Mange skolepædagoger bliver brugt som lærere

Når danske elever møder i skole i denne uge, kan det være til klasseværelser, hvor skolepædagoger står ved tavlen i stedet for en lærer. Mange pædagoger svarer således i en undersøgelse, at de ofte eller meget ofte står alene med undervisningen i fag som dansk og matematik, skriver Politiken.

LÆS MERE HER

Over 80 biler er sat i brand og vandaliseret i Sverige

Mere end et halvt hundrede køretøjer blev mandag aften sat i brand i Göteborg og andre byer i det sydvestlige Sverige. Desuden blev 35 biler udsat for hærværk. Politiet har identificeret flere mistænkte, og øjenvidner har set maskerede unge løbe fra stederne.

LÆS MERE HER

FN: Op mod 30.000 IS-krigere er fortsat i Syrien og Irak

Der er helt op mod 30.000 medlemmer af den militante bevægelse Islamisk Stat tilbage i Syrien og Irak. Og bevægelsens globale netværk udgør en stigende trussel, konkluderer en ny FN-rapport.

LÆS MERE HER

Bankchef vil afskaffe kontanter for at bekæmpe kriminalitet

Danmark bør afskaffe brugen af kontanter inden 2025. Det skriver Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, i en kronik i Jyllands-Posten. Det vil blandt andet sætte en stopper for bankrøverier og sænke omfanget af narkokriminalitet og socialt bedrageri, mener han.

LÆS MERE HER

Jyske Banks direktør Anders Dam vil afskaffe kontanter inden 2025. Foto: Henning Bagger Vis mere Jyske Banks direktør Anders Dam vil afskaffe kontanter inden 2025. Foto: Henning Bagger

Styrelse har opgivet hundredvis af sager om dyretransporter

Dyretransportører kan de seneste mange år have været sluppet for en straf, de skulle have haft for at læsse for mange dyr på lange ture gennem Europa. Fødevarestyrelsen har således opgivet at følge hundredvis af sager til dørs, skriver DR.

LÆS MERE HER

Facebook viser spansk topfodbold gratis i Indien

Millioner af fodboldtilhængere i det sydlige Asien kan fremover se samtlige kampe fra den bedste spanske fodboldrække uden at skulle betale for det. Det kræver blot en konto hos det sociale medie Facebook, der har sikret sig rettighederne for de næste tre sæsoner.

LÆS MERE HER

Avisernes forsider

Berlingske

Ved VLAK-regeringens dannelse i 2016 var miljø og klima et af de tre vigtigste politikområder for De Konservative. Men det er det ikke frem mod valget, siger partiets formand, Søren Pape Poulsen.

LÆS MERE HER

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nedtoner miljø og klima i valgkamp. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nedtoner miljø og klima i valgkamp. Foto: Liselotte Sabroe

B.T.

Københavns teknik- og miljøborgmester erkender rod med tidsregistreringer i Københavns Kommune, hvor byggesagsbehandlere ifølge en rapport har været på arbejde i mere end 24 timer i døgnet.

LÆS MERE HER

Børsen

For et beløb i omegnen af en milliard kroner overtager AP Pension den svenske pensionsgigant Skandias aktiviteter i Danmark. Det booster antallet af kunder og sender AP-kundernes samlede opsparing op på 132 milliarder kroner.

LÆS MERE HER

Ekstra Bladet

Mange af fortidens smukke og statsejede bygninger står tomme, og flere af dem har gjort det i årevis. Det koster hvert år staten omkring 100 millioner kroner i husleje.

Information

Fejl og forsinkelser for over en milliard på det nye Niels Bohr-byggeri betyder, at Københavns Universitet kan komme til at stå med en ekstra huslejeregning på mindst 32 millioner kroner om året, selv om universitetet ikke har ansvaret for byggeriet.

LÆS MERE HER

Jyllands-Posten

Veluddannede spiser sundt, motionerer og ryger ikke. Men de drikker for meget. Alkohol er socialt accepteret på en helt anden måde end røg, fed mad og nul motion, lyder forklaringen blandt andet.

LÆS MERE HER

Kristeligt Dagblad

Et nyt gymnasium i hovedstaden med kristen profil har ved skolestart i morgen kun én klasse og et elevtal under de 20, som er Undervisningsministeriets minimum for tilskud. Rektor og bestyrelsesformand tror på elevtilgang.

LÆS MERE HER

Politiken

Erdogan truer USA og Vesten med, at han kan vende sig andre steder hen for at finde støtte. Nato-landet Tyrkiet har allerede gjort sine allierede vrede ved at købe S-400 missiler i Rusland. Spørgsmålet er nu, hvor meget realisme der er i Tyrkiets trusler.

LÆS MERE HER