På Samsø og Ærø har de nul smittede. På Bornholm og Morsø har de blot to smittetilfælde. Men det er ren tilfældighed, lyder det fra en ekspert.

Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør ved Statens Serum Institut, er således ikke optimistisk, når han hører, at nogle af de danske øer kan bryste sig af få eller ingen smittede.

»Det er lige indtil, der kommer en smittet person til øen, så kan det hurtigt sprede sig,« siger han og uddyber:

»Det er jo ikke sådan, at de gør en særlig indsats. De tester ikke folk, der kommer til øerne, ligesom man for eksempel gør, når folk kommer til Færøerne,« siger han og kan derfor konkludere, at der er tale ‘om en tilfældighed’.

Tidligere på måneden sagde professor i epidemiologi ved Københavns Universitet, Thorkild Sørensen, i forbindelse med en artikel om nul smittede på Ærø, at befolkningstætheden også spiller en rolle.

»Jo mindre befolkning, desto mere frisk luft,« sagde han til B.T.

Sundhedsmyndighederne bekymringsgrænse går ved 20 nye smittede per 100.000 indbyggere.

Onsdag kunne Statens Serum Institut oplyse, at der var i alt 1017 nye smittetilfælde i Danmark.