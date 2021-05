Der kommer flere kommunale nedlukninger.

Det vurderer to eksperter, efter at Hørsholm Kommune i Nordsjælland søndag blev lukket ned af Erhvervsministeriet på grund af for høj smitte med coronavirus.

Det betyder, at blandt andet skoler, gymnasier, offentlige kulturtilbud, butikker og restauranter vil være lukkede i mindst en uge.

Indbyggerne betaler prisen for, at den såkaldte incidens er over 250. Det betyder, at antallet af smittede er mere end 250 pr. 100.000 indbyggere, hvilket som udgangspunkt medfører nedlukning.

På grund af høje smittetal er Hørsholm Kommune lukket ned. Her er det restauranterne ved Rungsted Havn. Foto: Keld Navntoft Vis mere På grund af høje smittetal er Hørsholm Kommune lukket ned. Her er det restauranterne ved Rungsted Havn. Foto: Keld Navntoft

Nu er andre kommuner også i fare for at måtte lukke helt ned.

Eksempelvis ligger Holstebro Kommune med 138 smittede og en incidens på 236 snublende tæt på at skulle lukke ned. Også Brøndby, Vallensbæk og København ligger over 200, fremgår det af søndagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

»Som en del af genåbningen vil der ske en stigning i smittetallet. Derfor vil der også være flere kommuner, der kommer over grænsen på 250 og må lukke ned,« siger professor ved Klinisk Institut ved Aarhus Universitet Jørgen Eskild Petersen.

Samme melding lyder fra Hans Jørn Kolmos, professor på Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

Her er smitten størst: Kommune og antallet af smittede/incidenstal (dvs. hvor mange smittede der er pr. 100.000 indbyggere) Hørsholm 86/347 Holstebro138/236 Brøndby 80/229 Vallensbæk 35/211 København 1.268/202

»Man har spændt buen lige til kanten med genåbningen. Man kan godt frygte, at der er nogle kommuner, der vil ryge over grænsen, i takt med at der åbnes op,« siger han.

I Hørsholm Kommunes tilfælde er det et privat fodboldarrangement blandt nogle gymnasieelever, der er årsag til stigningen i smitten. Borgmester Morten Slotved (K) mener, at det er ærgerligt, at hele kommunen skal lukke ned.

»Vi har inddæmmet smitten,« sagde han til B.T. lørdag.

Andre borgmestre kan også snart komme til at ærgre sig. Der skal nemlig ganske få ekstra smittede til, før de nævnte kommuner må lukke ned.

Også butikkerne er lukkede i Hørsholm. Foto: Keld Navntoft Vis mere Også butikkerne er lukkede i Hørsholm. Foto: Keld Navntoft

I Holstebro og Brøndby Kommuner skal der blot ni ekstra smittede til, mens tallet for Vallensbæk er syv. I København er tallet på grund af byens størrelse 332.

Jørgen Eskild Petersen mener, at reglerne for nedlukning er for rigide.

»Når man har lokaliseret et coronahotspot, så er det muligt at få fat i de smittede og få dem isoleret. Så er der ingen grund til, at resten af kommunen skal lukke ned. Det er simpelthen for meget,« siger han og fortsætter:

»Det skal med i ligningen, at antallet af indlagte og døde med coronavirus falder, på trods af at smittetallet stiger. Derfor står vi meget stærkere end i januar, hvor frygten var, at sygehusvæsenet ville blive lagt ned. Vi er blevet meget klogere siden da og har stor testkapacitet og mulighed for smitteopsporing,« siger han.

Hans Jørn Kolmos mener derimod ikke, at der er andet at gøre end at lukke ned lokalt, hvis incidenstallet kommer over 250. Han hæfter sig blandt andet ved den forsinkelse, der er i tallene.

»De tal, vi har nu, er ikke en konsekvens af den genåbning, vi har set. Det er alt for tidligt. Effekten vil vi først se om et par uger, siger han og tilføjer:

»Lokale nedlukninger er en forudsætning for, at vi kan åbne så bredt«.

Hans Jørn Kolmos mener, at reglerne er nødt til at være firkantede.

»Det, vi ved med sikkerhed, er, at restriktiv adfærd og nedlukninger virker. Det er det, som vi har vundet på i forhold til coronavirus indtil nu,« siger han.