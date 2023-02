Lyt til artiklen

Verdens ældste tegneseriebutik er reddet fra lukning.

I sidste øjeblik.

Butikken Fantask ligger i Sankt Peders Stræde i København.

Det har den gjort de seneste 51 år, men en momsgæld på 600.000 truede for to uger siden med at tage livet af den ikoniske butik.

Fantask er ikke mindst et mekka for elskere af amerikanske superheltetegneserier.

Nu har fire investorer imidlertid meldt sig til at skyde kapital i butikken, så butikken kan fortsætte, skriver Kosmopol og butikken selv i et opslag på Facebook.

Og hjælpen kommer lige op til deadline.

Hvis ikke ejeren Marit Nim kunne rejse de mange penge, ville hun nemlig være nødsaget til at dreje nøglen om 1. marts.

»Alle vores kunder har været utrolig søde og støttende, og vi er nu helt sikre på, vi i hvert fald kommer forbi d.1/3-23. Vi har nu tre investorer, og jeg forventer at holde møde med tre mere formodentlig i næste uge,« skrev hun forleden på Facebook.

Nu oplyser hun så til den københavnske tv-kanal, at endnu en investor har meldt sig.

»Fremtiden ser lysere ud nu. Vi har talt med fire investorer indtil videre, og ved nu, at vi kommer forbi den 1. marts. Det er en stor lettelse, men det er selvfølgelig også ukendt grund for mig, da jeg jo altid bare har ejet det hele selv, siger hun til Kosmopol.

I begyndelsen af februar skrev hun et opslag på Facebook, hvor hun efterlyste investorer.

Og det er den indsats, der nu lader til at have givet pote.

Verdens ældste tegneseriebutik Specialboghandlen Fantask blev grundlagt i 1971 af Søren Pedersen og Rolf Bülow.

De var begge studerende og finansierede butikken ved at tage et studielån på 8.000 kroner

Sammen med en hollandsk boghandelen kaldes den verdends ældste tegneserie- og sciencefiction boghandel.

Butikken har blandt andet haft besøg af tegneren Will Eisner, Marvel-koryfæet Stan Lee og Anders And-tegneren/forfatteren Carl Barks.

Tilbage i 2019 var tegneseriebutikken også truet af lukning, men loyale kunder donerede penge, så den klarede den.

Det er coronakrisen, da har givet butikken nye udfordringer.

Til B.T. forklarede Marit Nim for nylig, hvorfor butikken igen var kommet i vanskeligheder trods flot omsætning.

»Vi har overholdt vores aftale om afbetaling af momsgælden fra coronadagene til punkt og prikke, men nu truer momsafregningen, og hvis vi ikke betaler den, bortfalder vores coronaaftale, og så skal vi betale et endnu større beløb her og nu,« sagde hun 8. februar.

Hvorfor er I endt i den her situation. I må have vidst, I skulle betale moms?

»Vi havde en stor omsætning i 2022. Men vi tjente bare ikke noget på det. Dollarkursen har været meget høj. Samtidig har fragten for varer fra USA været 70 procent højere end normalt, og vi har skulle afdrage på coronagælden. Det har ædt vores fortjeneste,« siger Marit Nim.