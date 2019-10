Frivillige er ifølge organisationer årsag til, at fire gange så mange i dag overlever hjertestop som i 2001.

Siden 2001 er der sket en firedobling i antallet af folk, der overlever et hjertestop.

Der er samtidig sket en firedobling i antallet af folk, der hjælper, hvis de ser, at en person er ramt af et hjertestop.

Det viser en rapport fra Dansk Råd for Genoplivning og Trygfonden.

Rapporten afspejler ifølge Kristian Bundgaard Ringgren, ph.d. og forsker bag tallene, en vild udvikling inden for behandling af hjertestop i Danmark de seneste 17 år.

- Der er sket en rygende udvikling på alle fronter. I 2001 havde vi en overlevelsesprocent på 3,9, og i 2018 ligger den på 15,7.

- Det er i retningen af en firedobling af overlevelsen på de her 17 år. Det er jo helt vildt, siger han.

I dag træder helt almindelige borgere til og hjælper med førstehjælp i 77 procent af alle tilfælde af hjertestop i Danmark.

Mange af dem er frivillige førstehjælpere, og dem er der ifølge Dansk Råd for Genoplivning i alt 70.000 af i Danmark. I 2001 var der næsten ikke nogen.

Grethe Thomas, der er projektleder i Trygfonden, mener, at langt flere i dag overlever et hjertestop, fordi der også har været en lang række strukturelle forbedringer.

- Der er ingen tvivl om, at det skyldes, at langt flere frivillige danskere træder til med hjertelungeredning i det offentlige rum.

- Men hvis man skal tage det fra en ende af, så er der også kommet en masse strukturelle tiltag, siger hun.

Hun fremhæver, at alarmcentralerne har ansat sundhedsfagligt personale, at der i dag er hjertestartere i hele landet, og at førstehjælpskurser er obligatoriske i folkeskolen, og når man tager kørekort.

Som TV2 søndag kunne fortælle, er der i dag stor forskel på, hvor hurtigt ambulancer når frem, alt efter hvor man bor.

Samtidig bliver der ved 23 procent af alle hjertestop ikke givet førstehjælp, før ambulancen kommer frem.

Hvis færre skal dø af hjertestop, kræver det ifølge Christian Hassager, at flere melder sig som frivillige.

- Den eneste måde at komme længere ned på er, ved at endnu flere vil være med til at yde en indsats, siger han.

Dansk Råd for Genoplivning har et mål om, at antallet af frivillige førstehjælpere skal øges fra 70.000 til 100.000 inden for de næste år.

/ritzau/