110 personer, herunder fire danskere, er landet i England på deres vej til Danmark efter coronaudbrud.

Efter Udenrigsministeriets beslutning om at evakuere danskere fra Wuhan i Kina, hvor coronavirusset hærger, er et fly med fire danskere fredag på vej til Danmark.

Flyet er klokken 14.30 dansk tid landet i Brize Norton i det sydlige England, skriver AFP.

Herfra vil turen gå videre til Spanien. Danskerne vil derefter blive transporteret til Roskilde Lufthavn i Danmark.

Flyet har i alt 110 passagerer om bord, og indtil videre er der ingen meldinger om smitte eller symptomer hos passagererne. På passagerlisten er foruden de fire danskere 83 briter og 23 andre passagerer af anden nationalitet.

Når flyet senere lander i Roskilde Lufthavn, vil et beredskab stå klar til at screene danskerne.

De er i forvejen blevet screenet både før afgang og under flyveturen for at sikre sig mod, at coronavirusset kommer med som uønsket passager.

Til gengæld har en passager på et fly, der landede ved middagstid i Frankrig, udvist symptomer på smitte.

Coronavirusset har på nuværende tidspunkt smittet omkring 10.000 mennesker i Kina, og over 100.000 er til observation, fordi de har udvist symptomer. Flere end 200 er døde.

/ritzau/