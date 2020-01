Et fly fra Forsvaret er fredag landet i Roskilde med fire danskere, der er evakueret efter virusudbrud i Kina.

Et fly med fire danskere, der er blevet evakueret fra Kina efter udbrud af coronavirus, er fredag aften landet i Roskilde Lufthavn.

Der er tale om to dansk-kinesiske par fra Sjælland, og det har været en længere rejse. Først blev de nemlig fløjet til Storbritannien og derfra til Madrid i Spanien.

Her blev de samlet op i et fly fra Forsvaret og fløjet til Roskilde Lufthavn. Her venter sundhedsmyndighederne for at tjekke de fire danskere.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, har tidligere fortalt, at der i Roskilde vil blive foretaget en risikovurdering af de borgere, som kommer. Men styrelsen forventer, at danskerne er raske.

Skulle en af dem mod forventning udvise symptomer på smitte med coronavirus, vil vedkommende blive transporteret til højisolation på Hvidovre Hospital.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) oplyste på et pressemøde fredag eftermiddag, at Danmark også har tilbudt pladser i Forsvarets fly til andre landes statsborgere.

- Det tilbud har Norge takket ja til, sagde han.

Senere vil yderligere ti danskere blive fløjet hjem til Danmark. De vil komme til Europa tidligst søndag. De flyves først til Bruxelles med et fransk fly, og herefter flyves de til Danmark i et af Forsvarets fly.

Når de i alt 14 danskere er blevet hentet hjem, vil alle danskere, som Udenrigsministeriet er bekendt med, og som har ønsket at blive hjulpet ud af Hubei-provinsen, være evakueret.

Coronavirusset har sit epicenter i den kinesiske storby Wuhan, der ligger i Hubei-provinsen. I alt har virusset spredt sig til over 20 lande. Flere end 200 personer er døde af virusset.

