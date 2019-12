Det bliver formentlig en ekstra god jul for fire danskere.

De kan nemlig efter lørdagens lotto-trækning varme sig ved tanken om, at de er blevet millionærer.

Tre af de fire nyslåede millionærer har købt deres kupon i en fysisk butik. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Derfor kender Danske Spil også mere præcist det sted, hvor vinderkuponerne er købt.

De to første millionærer blev fundet ved selve lotto-trækningen lørdag. Her løb to heldige danskere med alle de rigtige vindertal.

Derfor kan de se frem til at få 3.063.920 kroner ind på deres konto. Og måske lige nå at opgradere familiens julegaver.

De to vinderkuponer er købt hos henholdsvis SuperBrugsen i Nygade i Videbæk og Kvickly på Østervold i Varde.

De to andre millionærer, som Danmark er blevet rigere, er fundet i forbindelse med Danske Spils millionærgaranti ved lotto.

Her kan alle spillere, der har købt en række til den givne trækning, være heldige at vinde en million kroner.

Og det er tilfældet med en kupon, som er blevet købt i MP Marked i Esbjerg. Den sidste nye millionær har et plus-abonnement, og derfor er der ikke en nærmere adresse.

I pressemeddelelsen oplyser Danske Spil, at de endnu ikke har hørt fra de fire heldige vindere.

Derfor kan det være en god idé at tjekke sin kupon en ekstra gang. Specielt hvis den er købt et af de nævnte steder.