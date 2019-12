Torsdag klokken 10.30 bevæger fire danske mænd sig ud på Atlanterhavet i en robåd. Her skal de tilbagelægge 4800 kilometer.

Her skal de tilbringe fødselsdage, julen, nytåret. Turen kommer til at tage mellem 30-40 dage.

Og ja, du læste rigtigt. De skal ro hele vejen kun ved hjælp af fire årer og lidt vind. I intervaller på to timer skal de skiftevis på hold af to mænd ro i to timer og sove i to timer. Uden stop.

»Det er som at blive kastet ind i en tørretumbler, hvor der skrues helt op for omdrejningerne,« fortæller 32-årige Lasse Wulff Hansen, der er den eneste af mændene, der har roet turen før.

Turen, de skal ud på, hedder 'Atlantic Challenge' og er en udfordring, hvor 35 hold i hver sin robåd tilbagelægger de cirka 4800 kilometer fra den kanariske ø La Gomera til øen Antigua i det caribiske øhav.

»Jeg frygter de der nætter, hvor det bare bliver mørkt, og bølgerne er ekstremt voldsomme. Men jeg forventer, at modet vokser hos os med tiden,« siger Michael Lynge, der skal holde 50-årsfødselsdag på Atlanterhavet den 13. december.

Under hele turen vil vi her på B.T. give dig løbende opdateringer om, hvad der sker på vandet. Desuden vil I de kommende uger kunne læse beretninger fra sundhedspersonalet på følgebåden, mændenes familie og meget andet.

Herunder kan du møde de fire mænd

Det er ikke en helt ufarlig tur, og derfor har de fire mænd trænet i mere end ti måneder, før de torsdag tager første tag i årerne.

Efter 10 timer er der ingen mobildækning. Efter to dage er de for langt væk til, at en redningshelikopter kan nå dem.

»Vi var ude på det første træning på Atlanterhavet mandag. Jeg tog mig selv i at kigge ud over horisonten og tænke: 'Wow, det bliver vildt',« siger Anders Nørregaard, der er en af de fire mænd.

Men de gør det ikke blot for sig selv. De ror for et godt formål: PTSD-ramte veteraner.

De fire mænd under en træning før roturen over Atlanterhavet. Båden har de kaldt 'Fenris'. Foto: Robin Skjoldborg

At de netop har valgt at støtte veteraner med lidelsen PTSD, posttraumatisk stresslidelse, er der en god grund til.

Med på holdet er nemlig Mikkel Schmidt, der selv lider af PTSD.

»Jeg har PTSD, og det har styret mig i mange år. Jeg har sagt nej til stort set alt,« siger han.

Det er vigtigt for ham at få muligheden for at være en inspiraton for andre, der lider af det samme.

Alle de dæmoner, der har levet inden i mig de sidste år, dem skal jeg prikke på skulderen. Og så skal de tænkes igennem. Hver en lille sort afkrog skal besøges. Mikkel Schmidt

»Nu tager jeg ejerskab over min PTSD – jeg lever ikke efter den længere.«

I dag er han ikke længere i Forsvaret, men arbejder på en skole for teater og scenekunst som støttelærer for unge, der ligesom ham selv har det psykisk svært.

I sin tid i forsvaret var han udsendt fire gange. Tre gange i Afghanistan, og én af de tre gange var sammen med Lasse Wulff Hansen.

»Jeg var i Afghanistan i 2009. Det har ligget og rumsteret, og jeg har bøvlet lidt med psyken. Det var noget, der var plads til at tænke over og rydde op i ude på vandet,« fortæller han om turen over Atlanterhavet, han var på i 2018.

Netop at få gennemtænkt alle de mørke steder i hovedet er noget, som Mikkel Schmidt ser frem til.

»Alle de dæmoner, der har levet inden i mig de sidste år, dem skal jeg prikke på skulderen. Og så skal de tænkes igennem. Hver en lille sort afkrog skal besøges,« siger han.

Selv om han ved, at det ikke er sikkert, at turen på havet vil hjælpe ham videre, så håber han, at han kan ændre de mørke tankers tilstand.

»De skal gøres vægtløse, så de ikke fylder i mig længere,« siger Mikkel Schmidt.