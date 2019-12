Midt på Atlanterhavet sidder fire danske mænd lige nu i en robåd.

Her skal de tilbringe de næste 35 dage, mens de kun ved hjælp af fire årer skal tilbagelægge 4.800 kilometer fra den kanariske ø La Gomeras kyst til øen Antigua i det caribiske øhav.

En tur, der ikke ligefrem kan kaldes sund.

»Vi ser en del hallucinationer. Da de ikke sover, så kan de godt have sorte huller,« siger Thor Munch-Andersen, der er læge på turen.

Det kan nemlig være svært at få søvn.

De fire mænd Mikkel Schmidt, Lasse Hansen, Michael Lyng og Anders Nørregaard må ikke forlade båden under roturen.

Hver anden time skal de på hold af to mænd ro i to timer.

Det vil altså sige, at de 24 timer i døgnet i cirka 35 dage ror to timer og sover to timer. Helt uden stop.

»Vi ser dem nogle gange falde i søvn, men de sidder og ror,« siger Thor Munch-Andersen, der har været med på turen fem gange før.

»Men i teorien kan man godt vænne sig til det, så længe man får den mængde søvn, man har brug for hen over 24 timer,« uddyber han.

Og så er der søsygen. I en robåd på et hav, der kan præstere bølger, der bliver helt op til 10 meter høje, er det uundgåeligt.

»I nogle tilfælde bliver de så syge, at de ikke kan få væske indenbords,« siger Thor Munch-Andersen.

I modsætning til os på landjorden, der anbefales at drikke maksimum tre liter væske om dagen, skal mændene på robåden indtage helt op til 12 liter dagligt.

Kommer man igennem den første uge, begynder man at vænne sig til det. Det bliver hverdag for kroppen.

»De fleste bliver bedre i løbet af tre til syv dage - så begynder søsygen at være til at tolerere,« forklarer han.

Mange af dem har besteget bjerge og løbet maraton, men her skal de kunne det hele Thor Munch-Andersen

Thor Munch-Andersen har dog oplevet tilfælde, hvor man har været nødt til at evakuere en person. Det sker cirka tre gange hvert år, hvor turen 'Atlantic Challenge', ros.

»De har siddet og været helt apatiske og ville gerne hjem,« siger Thor Munch-Andersen.

Man mister simpelthen modet. Energien slipper op, og handlekraften forsvinder.

Når man bliver presset til det yderste fysisk, så er psyken endnu mere udfordret.

»Mange af dem har besteget bjerge og løbet maraton, men her skal de kunne det hele,« siger Thor Munch-Andersen og beskriver oplevelsen som et chok for kroppen.

Er det sundt?

»Ej, det ville være synd at sige - men der er ingen tvivl om, at kroppen bliver presset i bund.«

Den psykiske påvirkning mærker man især, når turen er slut, og man skal tilbage til virkeligheden. En virkelighed, der er meget langt fra en lille båd med meget lidt plads.

»Det kan godt tage noget tid at regenerere, når man kommer hjem. Det gælder både døgnrytmen, men også at genfinde sig selv i en moderne verden,« siger han.

Det tager cirka et halvt år, før man føler sig til rette i arbejdsliv, privatliv og i relationen til sine omgivelser.

»Det er for manges vedkommende en livsændrende tur,« siger Thor Munch-Andersen.