Lørdag aften kort før klokken 20.00 stødte fire biler sammen på Øresundsvej ved Amager Strandpark.

»Der er tale om en bil, som forsøger at lave en overhaling, og rammer så bilen foran ved forsøg på overhaling,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup.

»Bilen spinner derefter rundt og rammer nogle parkerede biler i siden af vejen,« fortsætter han.

Der er formentlig også tale om en hastighedsovertrædelse, oplyser vagtchefen.

Politi, ambulancer og akutlæge ankom hurtigt til stedet efter ulykken.

Men på trods af store skader på bilerne, så er der ikke nogle alvorlige tilskadekomne.

To af de involverede i ulykken er efterfølgende blevet kørt væk i ambulancer for at blive tjekket på sygehuset.

Henrik Svejstrup oplyser desuden, at politiet er færdige på stedet, og at de involverede biler er blevet fjernet fra vejbanen, så biler atter kan komme til.