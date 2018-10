Det er kritisabelt, at knap halvdelen af de ansatte i daginstitutioner ikke er pædagoguddannede, lyder det.

København. Diskussionen om læring og kvalitet i landets vuggestuer og børnehaver har fyldt rigtig meget de seneste par år.

Alligevel har gennemsnitligt 42 procent af de voksne, der er sammen med børnene i landets vuggestuer og børnehaver, ikke en pædagoguddannelse, skriver Politiken tirsdag.

Det viser beregninger, som pædagogernes fagforening har lavet på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik.

Tallene viser også, at fordelingen har været konstant siden 2014. Og at andelen af pædagoguddannede svinger markant - fra Hørsholm, hvor pædagogandelen er 43 procent, til Billund, hvor 72 procent har en pædagoguddannelse med sig.

Grethe Kragh-Müller, der er børnepsykolog og forsker i daginstitutioner ved Aarhus Universitet, kalder det et stort problem, at kun seks ud af ti er pædagoguddannede på landsplan.

- Det vi ved, der betyder allermest for kvaliteten, er antallet af voksne omkring børnene, og om de voksne har en uddannelse. Har man ikke den nødvendige viden om børns udvikling, er det alt andet lige sværere at lave et stykke pædagogisk arbejde, som børnene får glæde af, siger forskeren til Politiken.

Hun vurderer, at mindst to tredjedele af de voksne i daginstitutionerne burde være uddannede pædagoger:

- Det ville give tilbud af højere kvalitet. Når vi fra politisk side stiller krav om, at børnene skal præstere tidligere og tidligere i skolen, så skal de også have grundlaget for at kunne gøre det.

I Bupl opfordrer formand Elisa Rimpler politikerne til at sætte en målsætning om en pædagogandel på 80 procent i 2025.

- Det er uansvarligt, at man ikke anerkender den faglighed, der ligger til grund for at give børn det bedste afsæt. Vi kan ikke være bekendt, at der skal være så store forskelle, som vi kan se, der er imellem kommunerne, siger formanden til Politiken.

Hun slår fast, at det at gå i vuggestue eller børnehave ikke "bare" skal være børnepasning.

/ritzau/