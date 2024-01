Hvis man får en parkeringsbøde, mens man handler i Rema 1000 i Cimbria Parken i Aabenraa, behøver man ikke nødvendigvis at tage pungen op af lommen.

I hvert fald ikke, hvis det står til købmanden Finn Mikkelsen. I et Facebook-opslag tilbyder han sine kunder, at de i stedet kan give de gule sedler til ham.

Det skriver JydskeVestkysten.

'Kære kunder. Der er kommet ekstra meget kontrol på vores p-plads her i Cimbria Parken. Hermed en reminder om, at I lige får sat p-skiven, når I handler hos os. Skulle I alligevel have glemt det og får en bøde, mens I handler, så tøv ikke med at tage fat i mig. Ingen handlende skal køre herfra med en bøde. Den tager jeg' lyder det i opslaget, købmanden slog op torsdag.

Den gavmilde gerning kommer ikke nødvendigvis til at koste Finn Mikkelsen en formue. Han kan nemlig få annulleret en stor del af bøderne på grund af butikkens samarbejde med parkeringsselskabet.

»Det er ikke for at genere parkeringsvagterne. Hensigten er at forebygge,« siger han til JydskeVestkysten.

For at Rema 1000 overtager en parkeringsbøde, kræver det, at kunden afleverer den inden for syv dage fra bødedatoen – og kan fremvise en kvittering, der dokumenterer, at man har handlet i butikken i det pågældende tidsrum.