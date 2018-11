Finn Øhlers Petersen måtte kigge to gange, da han læste et brev, han har modtaget fra Skattestyrelsen.

»Først gav jeg mig til at grine, og så læste jeg lige brevet igen et par gange. I første omgang forstod jeg ikke helt, hvad det var, Skattestyrelsen ville have mig til,« griner efterlønsmodtager Finn Øhlers Petersen, da B.T. taler med ham.

Finn Øhlers Petersen, som bor i Fredensborg i Nordsjælland, har nemlig modtaget et noget specielt brev fra myndigheden.

I brevet står der, at han skal betale 0.00 kroner til Skattestyrelsen senest den 00.00.18.

Her kan du se den opkrævning, Finn Øhlers Petersen har fået fra Skattestyrelsen.

»Det er jo et meget udførligt brev, der beskriver, hvad betalingsbetingelserne for de 0.00 kroner er og hele molevitten. Det er meget mærkeligt,« fortæller Finn Øhlers Petersen.

Brevet er en opkrævning af b-skat, hvilket Finn Øhlers Petersen en gang i mellem skal betale, fordi han nogle gange tjener penge som musiker. Men heller ikke dét giver mening.

»Jeg har aldrig hørt om, at nogen skal betale b-skat, inden de har tjent pengene. Det giver jo heller ikke nogen mening, for det er svært at betale skat af et beløb, man ikke har tjent endnu,« siger han.

Han syntes, at brevet var så sjovt, at han delte det på Facebook til stor morskab for hans venner på det sociale medie.

Dog har han ikke i sinde at gøre mere ud af det, når brevet er på nul kroner. Hvis der er en eventuel restskat, så må den gå videre til næste år, mener han.

Alligevel kan han ikke lade være med at undre sig over, hvordan brevet er endt hos ham.

»Jeg tænker, at brevet må være autogenereret, men derfor undrer det mig alligevel. Der er vel nogen, der har printet brevet, lagt det i en konvolut og postet det,« siger han, mens han i samme åndedrag prøver at finde en forklaring:

»Måske kigger de bare ikke på, hvad det er, de pakker.«

Skattestyrelsen har efterfølgende undersøgt, hvordan fejlen kunne opstå.

»Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man undrer sig, når man modtager en giro-opkrævning på 0 kroner, der skal betales den 00-00-2018,« siger underdirektør i Skattestyrelsen, Karoline Klaksvig, i et skriftligt svar til B.T.

»Jeg skal være den første til at beklage den undren, som det har medført.«

Hun fortæller også, at der er tale om en enkeltstående fejl, der er opstået på grund af en række omstændigheder, der er faldet uheldigt sammen. Hvilke omstændigheder kommer hun ikke ind på.

»Vi har på baggrund af B.T.s henvendelse sørget for, at fejlen ikke kan opstå igen,« afslutter Karoline Klaksvig.