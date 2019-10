For knap to uger siden satte 68-årige Finn Carlsson sig foran sin computer for at bestille to tallerkener fra Royal Copenhagen. De dukkede dog aldrig op.

Den ene tallerken var til hans svigersøn, der fyldte år i sidste uge, mens den anden var til hans datter, som har fødselsdag på lørdag.

Allerede 4-5 dage efter bestillingen rykkede Finn Royal Copenhagen, fordi han var nervøs for, at gaven til svigersønnen ikke ville komme i tide.

Her lød beskeden, at lageret/afsendelsesafdelingen var nede, og man afventede en klarmelding. Finns frygt viste sig at blive en realitet, og de to tallerkerner dukkede ikke op i tide til fødselsdagen i lørdags.

»Det er opsigtsvækkende, at en af landets store kendte virksomheder ikke kan levere varer på grund af en EDB-fejl, der nu har varet næsten 14 dage,« siger Finn Carlsson fra Karrebæksminde på Sydsjælland.

»Hvis vi andre havde problemer, havde vi tilkaldt en ekspert med det samme, så det burde man kunne forvente, at Royal Copenhagen også gjorde,« fortsætter han.

Da hans datters fødselsdag nærmer sig, har Finn nu taget konsekvensen og afbestilt varen. Han vil i stedet tage ud i virksomhedens fysiske butik på Strøget for at sikre sig, at han kan få fødselsdagsgaverne med på lørdag.

De 1.300 kroner, som Royal Copenhagen trak fra hans konto selvsamme dag som bestillingen, har han dog endnu ikke fået tilbage. Der går tre-fire bankdage, lyder meldingen fra Royal Copenhagen.

»Det går åbenbart lidt hurtigere, når de skal trække pengene, end når de skal aflevere dem tilbage,« siger Finn sådan lidt halvgrinende og skeptisk på samme tid.

B.T. har været i kontakt med Royal Copenhagen, som svarer følgende i et skriftligt svar:

'Vi har lige nu midlertidige forsinkelser af vores vareleveringer i nogle af vores markeder, og vi forventer at genoptage vores normale leveringsprocedurer inden for kort tid. Vi har ikke yderligere kommentarer.'

Har du også haft problemer med leveringen fra Royal Copenhagen? Skriv til os på 1929@bt.dk