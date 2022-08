Lyt til artiklen

Finn Carstensen og hans kones liv har været et mareridt det seneste stykke tid.

Deres varmeregning er femdoblet. De er gået fra at betale 2.600 kroner til svimlende 12.000 kroner.

Derfor har de nu sat deres hus til salg.

Og alligevel har de ikke modtaget deres varmecheck.

»Når varmechecken udebliver, ser det godt nok håbløst ud,« siger Finn Carstensen, der selv er timelønnet, mens hans kone er på førtidspension.

Finn Carstensen og hans kone opfylder alle kriterierne til den varmende check. De har gas som opvarmningskilde og tjener under det beløb, man maksimalt må tjene, for at få varmechecken.

Derfor fik de et chok, da den ikke kom d. 10 august:

»Jeg er simpelthen rystet. Vi har ingen fejl i BBR. Jeg ved ikke, hvad vi har gjort forkert,« siger Finn Carstensen.

Finn Carstensen og hans kone skrev derfor med det samme en mail til Energistyrelsen, med forhåbning om, at der var sket en fejl.

Men de fik aldrig svar retur.

Siden varmechecken blev uddelt til cirka 411.000 danskere den 10. august, har der været mange tilfælde af danskere, der har oplevet problemer med varmechecken.

Der har både været tilfælde af dem som Finn Carstensen og hans kone, der ikke har modtaget sin berettigede varmecheck, men også dem som Koldings borgmester, der har modtaget varmechecken ved en fejl.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen indførte med regeringen og en række støttepartier varmechecken med formålet, at pengene skulle ‘hjælpe danskere, der har været hårdt ramt af høje energipriser.’

Finn Carstensen og hans kone har fået ganget deres varmeregning med fem.

»Vi er nødt til at spænde livremmen endnu mere ind end vi allerede har gjort. Det er også derfor, vi har solgt vores hus. Vi har ikke mere at gøre,« fortæller Finn Carstensen.

Dan Jørgensen var tirsdag morgen ude at sige, at der skal være et kritisk eftersyn af dem, der ikke var berettiget til varmechecken, men fik den alligevel.

Han mangler fortsat at svare på B.T.s spørgsmål om, hvad der skal ske med dem, der ikke har modtaget varmechecken, selvom de har været berettigede til den.