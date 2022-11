Lyt til artiklen

»Det er topmålet af dovenskab. Det er noget griseri.«

Sådan beskriver Finn Hessellund det fund, han gjorde, da han for et par dage siden gik en tur langs Kolingvej i Viborg.

På lygtepæl efter lygtepæl kunne han nemlig se plastikstrips, der var efterladt af de mange politikere, der havde haft valgplakater hængende under valgkampen.

»Jeg fandt 19 styks på kun 4-500 meter. De fleste hang på lygtepælene, men fire af dem var også bare efterladt på jorden,« siger han, da B.T. taler med ham.

Her kan du se et billede, Finn Hessellund tog på sin gåtur. Foto: Privatfoto Vis mere Her kan du se et billede, Finn Hessellund tog på sin gåtur. Foto: Privatfoto

Han uddyber, at selvom han er glad for, at valgplakaterne er fjernet i tide – de skulle være fjernet før midnat onsdag – så er det i hans øjne dovenskab at lade plastikstripsene hænge.

»De kan jo genanvendes som så meget andet skrald. Det er jo ikke så svært. De kan klippe dem over og tage dem med sig,« siger Finn Hessellund.

Skal problemet løses, så har han et bud på, hvordan det kan gøres på en forholdsvis simpel måde.

»Jeg synes, at man skulle lave en farve eller et mønster, som repræsenterede hvert parti, for så kan man jo se, hvem der efterlader dem,« siger han.

Han fortalte først om sin opdagelse til TV Midtvest, hvor han fortalte, at alle strips, han fandt, nu ligger hjemme i hans egen plastaffaldskasse.