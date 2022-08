Lyt til artiklen

Finland kan gå en helt sort vinter i møde.

Krigen i Europa har skabt en ustabil situation på energimarkedet, der foruden høje energipriser, nu også medfører øget usikkerhed af strømmen i Finland.

»Som følge af den store usikkerhed, bør finnerne være forberedte på, at der kan opstå strømbrud forårsaget af mulig mangel på strøm denne vinter,« oplyser Fingrid, den finske pendant til danske Energinet, til norske Børsen.

Finland stoppede importen af både strøm og naturgas fra Rusland, efter Putin invaderede Ukraine.

Det får nu sine konsekvenser for finnerne.

Fingrid oplyser, at de kommer til at tage drastiske skridt for at begrænse Finlands strømforbrug, inden vinteren kommer.

I praksis betyder det, at Fingrid vil begrænse strømforbruget i lokale netselskaber, og at der derfor vil komme flere længere strømafbrydelser i Finland.

En anden årsag til, at Finland står overfor en potentiel strømkrise, er at de ikke længere kan få den samme hjælp af naboerne Sverige, Norge og Estland, som Finland plejer at udveksler strøm med, når behovet opstår.

Men denne strømudveksling er også påvirket af krigen, hvor både Sverige og Estland selv kæmper med egne udfordringer med tilgangen til strøm efter sanktionerne mod Rusland, skriver Børsen yderligere.

Finnerne står derfor overfor flere usikkerheder, inden vinteren kommer.

Fingrid oplyser, at de vil gøre sit, for at landet ikke går i sort.