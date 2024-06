Der er fundet asbest i en af de jordprøver, der er blevet foretaget ved børnehuset Villa Kulla i Holbæk i kølvandet på TV 2-dokumentaren "Den sorte svane".

Det skriver Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

- Det er godt, at der ikke er fundet PCB i prøverne, men jeg er samtidig bekymret over, at der er et fund af asbest i en enkelt af prøverne, siger Erik Kjærgaard, kommunens direktør, i meddelelsen.

- Derfor vil vi også hurtigst muligt fjerne det øverste jordlag i området, hvor prøven blev taget.

