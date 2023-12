I efteråret 2022 måtte Museum Sønderjylland lukke tre museer på ubestemt tid. Nu får de penge til at genåbne.

I efteråret sidste år måtte Museum Sønderjylland lukke tre museer på ubestemt tid. Årsagen var særligt høje priser på energi.

Med den midlertidige lukning af de tre museer fulgte også afskedigelse af 11 ansatte.

Men på finansloven for 2024, som er blevet præsenteret mandag, er der afsat et ekstra driftstilskud på 4,5 millioner kroner til Museum Sønderjylland.

Det betyder, at de tre lukkede museer - Drøhses Hus i Tønder, Kulturhistorie Aabenraa og Cathrinesminde Teglværk - kan genåbne.

Det oplyser Museum Sønderjylland i en pressemeddelelse.

- Det er en bevilling, som skal gå til dels at ansætte medarbejdere, der skal sidde i billetsalg og gøre rent, men også til medarbejdere, der skal sørge for, at der er spændende aktiviteter og indhold de tre steder.

- Vi er enormt lettede og glade, fordi det vidner om, at politikerne på Christiansborg synes, at det, som Museum Sønderjylland kan, er væsentligt, siger direktør Axel Johnsen.

Direktøren forklarer, at da de tre museer måtte lukkes midlertidigt i efteråret sidste år, skyldtes det, at udsigten til høje energipriser truede med at vælte budgettet.

Der tegnede sig et stort hul i regnskabet på flere millioner kroner. Helt så galt gik det dog ikke.

- Med de prognoser, vi havde i 2022, da vi lagde budgettet, stod vi og kiggede ned i merudgifter på omkring fem millioner kroner. Det skulle vi skabe plads til i budgettet, og det krævede, at vi måtte skære dramatisk.

- Energipriserne gik dog ikke helt så meget amok, som prognoserne sagde, og da vi kom et stykke ind i 2023, kunne vi sænke skuldrene en anelse og nå at omstille os i forhold til for eksempel at spare på energien, forklarer direktøren.

Men de tre museer var blevet lukket, og den slags kan man ikke åbne og lukke hele tiden, siger han.

- Nu er vi kommet til budget 2024, og der kan vi nu genåbne de tre museer og også sørge for, at vi kan byde på noget rigtig godt indhold.

Der skal slås stillinger op nu, men hvor mange kan Axel Johnsen ikke sige endnu.

Museum Sønderjylland er et statsanerkendt museum med cirka 150 ansatte.

/ritzau/