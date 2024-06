Siden Børsen brændte 16. april 2024, har en genopførsel været på tale. Nu er der kommet styr på finansieringen.

Finansieringen til genopbygningen af Børsen er på plads.

Det fortæller Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i Dansk Erhverv, på et pressemøde på Nationalmuseets magasin i Vinge.

Her blev der givet en status på de kunstgenstande, der blevet reddet ud ved branden den 16. april 2024.

- Vi har finansieringen på plads. Vi har en tæt dialog med myndighederne i forhold til kulturhistorien, og alle spiller meget konstruktivt med. Så jeg er meget fortrøstningsfuld med, at vi relativt snart går i gang med selve genopførslen, siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv havde før branden til huse i Børsen - og det vil det også i fremtiden, når Børsen er blevet restaureret.

Præcis hvornår byggeriet begynder, kan direktøren endnu ikke fortælle.

- Vi skal lige have endeligt styr på vores dialog med arkitekter og rådgivere. Men jeg har det godt i maven med det oven på tragedien den 16. april.

- Jeg har en god fornemmelse for, at vi får en flot børs op igen, siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv kan ikke oplyse, hvem der står bag finansieringen.

Børsen var under renovering, da branden opstod den 16. april. Derfor var bygningen pakket ind i stillads.

Bygningen skulle udelukkende restaureres udvendigt. Blandt andet skulle kobbertaget udskiftes, og facadens mursten skulle udskiftes.

Restaureringsarbejdet begyndte i 2022 og var forventet at være færdig i 2029.

Over halvdelen af Børsen brændte ned - heriblandt det ikoniske dragespir på toppen.

Ud over skader fra branden er der også tale om røg- og vandskader på bygningen, fortæller Brian Mikkelsen.

Allerede på branddagen fastslog Brian Mikkelsen, at bygningen skal genopføres "no matter what".

Årsagen til branden på Børsen er fortsat uvis.

/ritzau/