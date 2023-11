Filosof Anders Fogh Jensen forsøger at komme folketingspolitiker Mike Fonseca til undsætning.

Mike Fonseca blev i sidste uge smidt ud af Moderaterne, fordi han er kærester med en 15-årig pige, der går i 9. klasse. Selv er han 28 år.

Fordømmelsen af Fonseca handler i høj grad om misundelse, tror filosoffen.

Han forklarer det sådan her i et interview i B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen:

»Jeg siger bare: Sammen med spækhuggerne er mennesket den eneste art, hvor kvinderne overlever, efter at de ikke længere kan få børn. Det må da stille kvinderne i en særlig situation, at de holder op med at blive begæret, fordi de ikke kan få børn. Og det kan være, at der deraf opstår et større had til mandens begær, når det retter sig mod de unge,« siger Anders Fogh Jensen og fortsætter:

»Hvad skal den kvinde, der er holdt op med at menstruere, stille op med mandens begær, når det retter sig mod hendes datter i stedet for hende selv, andet end at blive vred?«

»Og vreden bliver så måske omformuleret til omsorg og bekymring for den unge pige, men måske ligger der også en slags hævnfølelse i det,« siger Anders Fogh Jensen og gentager:

»Det er særligt for vores art, at kvinderne overlever, efter at de ikke længere kan få børn.«

»Det skaber en overgang for kvinden, som kan være svært, tror jeg.«

Men der jo også mange mænd, der bliver forarget. Hvordan forklarer du så det?

»Det er, fordi de lever indestængte liv. Det er ikke sikkert de har lyst til at gøre præcis det samme, men de har lyst til at gøre mange andre ting end de liv, de lever.«

»Det er indestængt misundelse,« siger filosoffen.

Motorcykelven med faren

Sagen om folketingspolitiker Mike Fonseca begyndte fredag i sidste uge, da han selv gik i medierne og fortalte, at han var blevet ekskluderet af Moderaterne på grund af sit kæresteforhold til den 15-årige pige.

Mike Fonseca lærte pigen at kende igennem hendes far, som Fonseca har kørt motorcykel med, og han er kommet i familiens hus, siden pigen var omkring 10 år.

»Mike er kommet her i mange år som almindelig ven af huset,« har faren sagt til Ekstra Bladet

Forholdet forbryder sig ikke imod den seksuelle lavalder, der netop er 15 år, og ifølge Fonseca og pigens forældre er der samtykke til forholdet.

Men forholdet strider imod Moderaternes adfærdskodes, der forbyder politikerne at have sex med børn under 18 år.

Hvad med Romeo og Julie?

I sit forsvar for Mike Fonseca fremhæver filosof Anders Fogh Jensen Shakespeare-historien om Romeo og Julie:

»Julie – den ikoniske forelskelse – hun var 13 år. Kan hun så ikke længere være et forbillede for os?«

Det forhold ville jo være ulovligt i dag. Synes du, man skal fjerne seksuelle lavalder?

»Jeg er faktisk lidt i tvivl, om det er noget, lovgivningen skal blande sig i – om det ikke mere er et anliggende for moralen.«

»Men vi vil helst ikke derhen, at vi tillader sex med børn. Så vi skal have sat lovgivningen et sted. Men når man ser på, hvor kønsmoden man er som 15-årig kvinde, så har man jo i flere år været klar til at få børn og fra naturens side have sex,« siger Anders Fogh Jensen.

Hvad synes du så? Skal den seksuelle lavalder så være for eksempel 13 år?

»Arh, jeg tror bare, at der vil være nogle sager om 14-årige, hvor vi ikke skal dømme. Det er sikker fint nok, at grænsen ligger der ved 15 år.«

