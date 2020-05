Joseph Fiennes vendte Hollywood ryggen for at stå på de skrå brædder. Nu fylder han 50 år og har genfundet glæden på skærmen som hyklerisk kvindehader.

Det er de færreste unge skuespillere, der takker nej til en kontrakt på fem store blockbusterfilm, efter lige at have lagt filmverdenen ned som førsteelsker i et kæmpe Hollywood-hit.

Ikke desto mindre var det præcis, hvad den britiske skuespiller Joseph Fiennes gjorde, kort efter at han i slutningen af sidste århundrede spillede selveste William Shakespeare i den romantiske komedie "Shakespeare in Love".

Den unge Joseph Fiennes ville hellere tilbage til London og til teatret, hvor rollerne talte mere til ham.

Den 27. maj fylder han 50 år, og selv om de fleste af karrierens timer er brugt på de skrå brædder, har skærmskuespillet igen fået tag i den nu midaldrende skuespiller.

Således har han gennem tre sæsoner af tv-serien "The Handmaid's Tale" fået seernes blod op at koge, som den hykleriske Fred Waterford i seriens misogyne univers.

Joseph Fiennes er født i den engelske katedralby Salisbury og slog som ung nyuddannet skuespiller sine folder i den britiske teaterverden.

Blandt meget andet var han i to sæsoner en del af The Royal Shakespeare Company.

Fra scenen kunne han - ud over et begejstret publikum - skotte til sin syv år ældre brors meritter på det store lærred.

Storebror Ralph Fiennes slog for alvor igennem som nazisten Amon Göth i Steven Spielbergs "Schindler's List".

Han havde efterfølgende også hovedrollen i storfilmen "Den engelske patient", ligesom mange vil kende ham som Voldemort i Harry Potter-filmene.

Ud over Ralph har Joseph Fiennes fire andre søskende, hvoraf to søstre er instruktører og en bror er komponist.

Hans tvillingbror, Jacob, er dog vildtforvalter og dermed den eneste af de fem søskende, der ikke har valgt en kunstnerisk karriere.

Joseph Fiennes, der af Peoples Magazine er blevet kåret som en af verdens 50 mest sexede stjerner, er gift med den schweiziske model María Dolores Diéguez med hvem han har to døtre.

/ritzau/