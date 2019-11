Filmskolens elever har siden fredag krævet rektor Vinca Wiedemanns afgang. Men det afviser hun.

Den Danske Filmskoles rektor, Vinca Wiedemann, har ikke tænkt sig at stoppe som rektor på Filmskolen på trods af krav fra elever.

Det skriver Politiken.

- Jeg er ansat af Kulturministeriet, og det er min opgave at udvikle Filmskolen og sørge for, at den lever op til at udvikle sig, som enhver uddannelse skal.

- Det afgørende for mig er, at der er nogle overordnede mål for Filmskolen, som det er vigtigt for mig, at skolen når. De mål skal vi holde fast på, siger Vinca Wiedemann til avisen.

Siden klokken seks fredag morgen har nuværende og tidligere elever blokeret Filmskolen for at sende et klart signal til rektor om, at de mener, hun skal gå af.

Det kom som reaktion på, at den mangeårige leder af dokumentarlinjen på Den Danske Filmskole, Arne Bro, torsdag blev hjemsendt.

Vinca Wiedemann understreger over for Politiken, at hun stadig ikke har kommentarer til den konkrete sag om Arne Bro.

Filmskolens elever har i længere tid været utilfredse med den måde, Vinca Wiedemann, driver skolen på.

I januar lavede eleverne på Filmskolen en mistillidserklæring til Vinca Wiedemann, som 87 af skolens 96 elever havde skrevet under.

Men Arne Bros hjemsendelse blev katalysator for et længe betændt forhold, fortalte Martin Anton Sørensen, der studerer på filmklipperlinjen, fredag til Ritzau.

- Det har ikke noget direkte med Arne Bro at gøre. Vi holder meget af Arne, og han har en stor betydning, men det her er større end ham. Men vi mødtes på grund af hans hjemsendelse.

- Vi vil gerne udvikle Filmskolen sammen med en rektor, vi har tillid til, men det har vi ikke længere til Vinca, fordi vi mener, hun har forringet uddannelserne, siger han.

