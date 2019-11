Elever på Filmskolen kræver rektor Vinca Wiedemanns afgang, efter at mangeårig chef er sendt hjem.

Den mangeårige leder af dokumentarlinjen på Den Danske Filmskole, Arne Bro, blev torsdag hjemsendt fra sit job.

Det har fået eleverne på Filmskolen til at kræve rektor Vinca Wiedemanns afgang.

Det skriver filmmagasinet Ekko.

Fredag blokerer eleverne skolen for at få rektor afsat. Det skriver de i en pressemeddelelse på deres Facebook-gruppe "Oplysningsgruppen".

- Vi anerkender, at bortvisningen af Arne Bro er en personalesag, og at proceduren omkring det bør respekteres.

- Bortvisningen har imidlertid ført til endnu en debat om rektor Vinca Wiedemanns ledelsesstil og den udvikling, skolen er på vej imod, idet Arne Bro i særdeleshed repræsenterer den kunstneriske integritet, som vi mener, er helt essentiel for Filmskolen, skriver de.

Filmskolens elever har i længere tid været utilfredse med den måde, Vinca Wiedemann driver skolen på. Men nu har de fået nok.

- Vi er ikke imod at forny Filmskolen, men vi vil ikke være med til at afvikle den. Derfor er 84,44 procent af eleverne på skolen blevet enige om at kræve rektor Vinca Wiedemanns afgang, lyder det i pressemeddelelsen.

Eleverne har på Facebook meddelt, at de fredag klokken 16 afholder et stormøde om situationen for alle interesserede.

/ritzau/