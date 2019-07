Oscar Akademiet vil have flere kvinder, unge og fokusere mere på diversitet, fortæller Ann Lind Andersen.

Oscar Akademiet, som er den prestigefyldte filmklub, der står bag uddelingen af Oscar-statuetterne, offentliggjorde tirsdag listen over nye medlemmer.

Oscar Akademiet er tidligere blevet beskyldt for ikke at være mangfoldigt nok, når der hverves medlemmer. Men i år er der inviteret 842 medlemmer, hvoraf halvdelen er kvinder.

- Det vil Akademiet gerne imødegå ved at have en større repræsentation af etnisk diversitet, flere kvinder og yngre medlemmer med, fortæller Ann Lind Andersen, der er filmanmelder på TV2's Go' Morgen Danmark.

- Det er en udvikling, som Akademiet for alvor har arbejdet på de seneste fem til seks år, siger hun.

Blandt de 842 inviterede medlemmer er der 11 danskere heriblandt filminstruktør Pernille Fischer Christensen og skuespiller Claes Bang.

Men også danske producere, klippere og dokumentarister er på listen.

- Jeg er imponeret over, at lidt smallere danske navne er blevet indlemmet. Eksempelvis dokumentaristerne Phie Ambo og Eva Mulvad. At man har været opmærksom på dem er interessant og lovende, siger Ann Lind Andersen.

Det præcise antal af medlemmer i Akademiet er ukendt. Tidligere var der en begrænsning på 6000 medlemmer, men tallet kan nu være op mod 9000.

Oscar Akademiet optager hvert år personer, som har gjort sig bemærket inden for filmindustrien.

Pernille Fischer Christensen har senest været aktuel med spillefilmen "Unge Astrid" fra 2019, som handler om den svenske børnebogsforfatter Astrid Lindgrens ungdom.

Claes Bang oplevede stor succes i 2017, hvor han havde hovedrollen i filmen "The Square", der fik Guldpalmen på filmfestivalen i Cannes og var nomineret til en Oscar i 2018.

- Det er meget prestigefyldt at være medlem af Oscar Akademiet, når man har en indflydelse på, hvem der kan vinde en Oscar. Hvis man tager den opgave seriøst, ligger der en del arbejde i at følge med og holde sig orienteret om aktuelle film og navne, siger Ann Lind Andersen.

Ud over Pernille Fischer Christensen og Claes Bang som nye danske medlemmer er også dokumentaristerne Phie Ambo, Kirstine Barfoed og Eva Mulvad, producerne Mette Heide og Sara Stockmann, klipper Per Kirkegaard Pedersen, publicisten Annett Wolf Jr. og casterne Rie Hedegaard og Lene Seested på listen.

Store stjerner som Lady Gaga, Adele og skuespiller Elisabeth Moss, som spillede sammen med Claes Bang i "The Square" og for tiden er aktuel i "The Handmaid's Tale" er også blevet inviteret som nye medlemmer.

