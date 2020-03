I en alder af 79 år døde filmanmelder, forfatter og tv-vært Ole Michelsen fredag.

Nu deler Danmarks Radio hans sidste ord.

»Nu når jeg er død, mine damer og herrer, kan jeg sige, at jeg efterlader mig et dejligt langt og varmt liv, som jeg har haft utroligt meget glæde af. Måske I kan komme til at se mig igen og tænke på, hvem han var,« siger han i en video, som mediet har delt.

Videoen er optaget for at den kunne deles, når den kendte filmanmelder ikke længere var blandt os.

Den tid er kommet nu.

I videoen bliver han også spurgt, hvad han håber for fremtidige generationer.

Svaret lyder, at han håber, man vil stoppe med at slås. Han håber, at verden bliver et mere fredfyldt sted, end den tidligere har været.

Ole Michelsen anmeldte film for Danmarks Radio fra 1985 til 2002. Noget, han gerne vil huskes for.