Ole Michelsen, der blandt andet er kendt for sit værtsskab i filmprogrammet 'Bogart', er død.

Det bekræfter Susanne Grue Jørgensen, der var Ole Michelsens ven, til DR.

Siden 1985 og frem til 2002 anmeldte Ole Michelsen film.

»Ole var sød og sjov, og så var han en ægte gentleman – altid velklædt, altid deltagende i samtalen og altid klar med en morsom og begavet replik,« siger Jonathan Herrik, der er redaktør i DR.

Han lærte Ole Michelsen at kende på et kursus for 20 år siden.

