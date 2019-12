Filip Nielsen ved stadig ikke, hvad han helt præcist gjorde galt den dag i januar i år.

Hvorfor kørte en anden bilist pludselig op foran ham? Og hvorfor skulle det ende med, at Filip fik tre knytnæveslag i hovedet?

Han husker stadig dagen, som var det i går.

Det var en kold januarmorgen, og Filip trillede ud fra en vej på Østerbro i København efter at have overnattet hos sin veninde.

Han har ikke kørt mange meter, før han lægger mærke til, at der ligger en anden bilist særdeles tæt på »røven af ham«.

Og da Filip kort tid efter holder for rødt i et kryds, sker der pludselig noget.

»Han kører pludselig rigtig hurtigt op ved siden af mig, så jeg dytter af ham, for det er da en mærkelig kørsel,« fortæller Filip Nielsen til B.T.

Den anden bilist ruller vinduet ned.

Filip gør det samme.

»Hvem tror du, at jeg er?,« råber manden i den anden bil, som Filip vurderer til at være omkring 25 år og af muskuløs bygning.

Filip kvitterer.

»Jeg vil skide på, hvem du er. Du skal køre ordentligt,« siger han.

Det vil manden åbenbart ikke høre på, så han trykker på speederen, kører ind foran Filip, åbner døren og går mod ham.

Og det er her, at Filip begår en fejl, som han stadig ikke helt forstår.

»Så dum, som jeg er, så ruller jeg sgu vinduet ned. Jeg ved ikke hvorfor. Måske for at skåne min bilrude,« fortæller Filip.

Da den muskuløse mand står foran Filip, spørger han: »Hvad sagde du?«

Men Filip når ikke at svare. Han når end ikke at forsvare sig, da manden trækker sin arm tilbage og fører den med hård kraft ind gennem bilen.

Ét knytnæveslag på Filips kind. Herefter et til. Og så et tredje.

Stigning i vejvrede Ukvemsord, hasarderede overhalinger og strakte langefingre er blevet hverdag på de danske landeveje. Flere trafikanter oplever både vrede og egoistisk adfærd – såkaldt road rage – når de færdes i trafikken i enten bil, på cykel eller til fods. Det viser en ny analyse fra GF Fonden foretaget af YouGov. Undersøgelserne viser blandt andet, at andelen af trafikanter, der inden for det seneste år har oplevet vejvrede, er steget fra 55 procent til 63 procent. Samtidig har godt hver 10. af de adspurgte trafikanter i 2019 været udsat for vejvrede én eller flere gange om måneden. Kilde: Ritzau

Slagene kunne sagtens være blevet flere, men en motorcyklist kommer til stedet og råber efter den voldelige mand, der vender sig og går mod ham.

Filip ser sit snit til at køre op foran mandens bil, hvor han noterer nummerpladen ned, og herefter kører han væk fra stedet i gråd.

»Jeg begynder at græde og går helt i panik. Men jeg ser faktisk ikke, om der sker noget med motorcyklisten, og om han har fået tæsk. Desværre,« siger han.

Filip Nielsen kort efter overfaldet Vis mere Filip Nielsen kort efter overfaldet

Filip suser hjem til veninden, der står klar og venter på sin ven, der er dybt rystet.

Samme dag får han anmeldt overfaldet til politiet, men først næsten 11 måneder senere - i slutningen af november - hørte Filip fra politiet, der i en meddelelse på e-Boks kunne oplyse, at 'sagen bliver efterforsket'.

Selv er han efterhånden kommet sig over episoden, men i begyndelsen var det nærmest umuligt at sætte sig ind i bilen.

»Jeg kiggede hele tiden i bakspejlet og var bange for, at jeg så ham. Det var meget ubehageligt. Én gang måtte jeg faktisk køre en anden vej, fordi jeg troede, at jeg så hans bil,« siger Filip til B.T.

B.T. har den seneste uge bragt en række artikler om vejvrede, der ifølge en undersøgelse fra begyndelsen af december er en stigende tendens på de danske veje.

Har du oplevet at være involveret i roadrage/vejvrede, der udviklede sig til en fysisk konfrontation? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk