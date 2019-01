Filip W. Jensen er en god samfundsborger. Det har kostet ham 95.000 kr. Penge, der er røget ud med spildevandet - kan man sige.

Kort efter, at Filip og Hanne Marie W. Jensen i 2016 købte et nedlagt landsted ved Draved i Tønder Kommune, fik de et brev fra kommunen.

I brevet blev de pålagt at forbedre spildevandsrensningen på deres nye ejendom. Det skriver Jydske Vestkysten.

Det nye anlæg skulle stå klart inden udgangen af 2017, krævede kommunen. Så Filip W. Jensen gik i gang. En kloakmester blev hyret, og et stykke skov blev ryddet for at give plads til et nedsivningsanlæg på grunden. Alt i alt brugte familien 95.000 kr. på projektet.

Filip og Hanne Marie W. Jensen på deres ejendom. Foto: Privatfoto

Så langt så godt. I 10 måneder nåede familien W. Jensen at rense deres spildevand med god samvittighed, før de fik endnu et brev fra kommunen.



Kort fortalt stod der, at de havde spildt pengene. For nu var det alligevel ikke nødvendigt, at forbedre spildevandsrensningen.



»Min første reaktion var, at det måtte være en dårlig joke, at det ikke kunne passe. Men så læste jeg de vedhæftede dokumenter, hvor der står, at det ikke længere er nødvendigt,« siger Filip W. Jensen til B.T.



Forudsætningerne for kommunens påbud var ændret og Tønder Kommune ville ‘ikke længere kunne meddele påbud eller håndhæve påbud om forbedret spildevand’, stod der.

Forklaringen var, at myndighederne ikke længere mener, at der er en økologisk fordel ved at oprette spildevandsrensning.

Altså har familien spildt 95.000 kr. på - ingenting. Det er Filip W. Jensen både ‘vred og harm’ over. Dels kunne han havde brugt pengene bedre, dels kunne han havde bevaret sin grund.



»Der var en lille skov, som vi var nødt til at rydde for at lave anlægget. Nu har vi fået en pige, jeg ville da hellere have haft en skov, hun kunne lege i,« siger han.



I Tønder Kommune mener fagchefen i teknik- og miljøafdelingen Christa Jørgensen ikke, at kan man ikke laste kommunen noget i sagen.

Først i november 2018 hørte Tønder Kommune fra Miljø- og Fødevareministeriet om ændringerne i de vandløb, som blandt andet Filip og Hanne Marie W. Jensens ejendom støder op til.

Naboer samles

Christa Jørgensen kan godt forstå, at familien undrer sig over sagsforløbet, men tvivler på, at de kan få dækket deres udgifter til det nu unødvendige spildevandsanlæg.



»Selv står jeg ret magtesløs. Vi står overfor nogle højere instanser. Kører vi en sag, har vi formentligt små chancer for at vinde,« vurderer Filip W. Jensen.



Men to andre ejendomme i Draved har haft samme oplevelse. Nu overvejer naboerne at gå sammen om at klage.



»Min nabo, som står i samme situation, har netop spurgt, om vi sammen skal gå videre med det. Hvis kommunen ikke selv vender tilbage med en løsning, vil vi tale med en advokat,« siger Filip W. Jensen.

