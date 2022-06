Lyt til artiklen

Et to timers opkald til Zambia kostede en mobilkunde dyrt.

Så dyrt, at Yousee og en utilfreds kunde endte i Teleankenævnet. Det skriver Finans.

Problemet for den kvindelige kunde er nemlig at opkaldene er foretaget via gratisstjenesten WhatsApp – hvor man kan benytte tale- og videoopkald gratis – også i udlandet.

Alligevel endte det med at koste 16 kroner i minuttet. Og med en snak på 120 minutter blev det til en regning på i alt 1.920 kroner.

Desværre har det ikke været muligt for mobiludbyderen, Yousee, at se, at opkaldene er sket via WhatsApp.

I stedet står de to samtaler til at være sket via kundens Yousee-simkort.

Kunden påpeger, at hun gennem mange år har brugt app'en til at tale med sin familie og udlandet, og at det aldrig er sket før, at hun har modtaget en uventet ekstraregning.

Yousee forklarer, at selskabet ikke er ansvarlig for, om WhatsApp har fungeret efter hensigten.

Samtidig viser tekniske undersøgelser af kundens simkort, at »forbruget er foretaget via klagers simkort, og der er ikke fundet fejl i det fakturerede forbrug.«

Netop fordi Yousee-undersøgelserne ikke har afdækket tekniske eller administrative fejl, er det derfor op til kunden at bevise, at samtalerne er blevet gennemført via WhatsApp.

Derfor hæfter kunden for regningen, mens det forbliver uvist, hvad der gik galt med brugen af WhatsApp tilbage i oktober 2021.