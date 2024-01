Den 33-årige familiefar fra Frederiksværk fik sprængt sit ansigt i stykker foran sin familie.

»Mine børn er ikke dumme – de er udmærket klar over, at nu er far blind. Og mine børn er bange, fordi far er blind nu – så hvem skal passe på dem?«

Sådan sagde Morian sidste år, da vi talte med ham, efter han mistede synet i den skæbnesvanger ulykke.

Du kan se ulykken i videoen ovenfor og høre fra Morian selv. Vi advarer om stærke billeder.