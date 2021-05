Lars H.U.G. vidste det godt.

»Frederik sendte mig en sms aftenen forinden: 'Tænd lige fjernsynet i morgen,' skrev han,« fortæller den danske musiker.

Sammen med Finans.dk skruer vi lige tiden 17 år tilbage til den dag, da kronprins Frederik blev gift med sin australske forlovede, Mary Donaldson – for her dukkede et par linjer fra en Lars H.U.G.-sang pludselig op til stor overraskelse for de ikke-indviede.

Det skete mod slutningen af brudgommens bryllupstale til kvinden, der nu var blevet til kronprinsesse Mary.

Lars H.U.G. på scenen. Foto: Simon Læssøe Vis mere Lars H.U.G. på scenen. Foto: Simon Læssøe

Først lød det: »Jeg elsker dig, Mary.«

Og så kom de famøse linjer: »Kom lad os gå, kom lad os se, gennem tusind verdener venter vægtløs kærlighed.«

Dem havde Lars H.U.G. yderligere 17 år tidligere brugt som afslutning på sangen 'Mon de kan reparere dig', der blev udgivet i 1987.

Men som den i dag 67-årige musiker forklarer til Finans.dk, så havde kronprinsen ikke behøvet at sende en sms for at få Lars H.U.G. til at se med på grund af de særlige strofer.

Min mor blev stolt af, at min sang var citeret i den tale. Lars H.U.G.

»For fanden, det havde jeg jo gjort alligevel. Vi skulle da alle sammen se det bryllup. Min mor blev stolt af, at min sang var citeret i den tale. Det er større end at få elefantordenen, råbte hun ned i telefonrøret,« fortæller han.

Kronprinsparret blev gift 14. maj 2004. Her kan du i øvrigt (gen)læse hele kronprins Frederiks bryllupstale.