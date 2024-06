En mand havde netop vasket sin Skoda Fabia, da en mand på, hvad han kalder et 'UFO-lignende ethjulet løbehjul', tømte et konfettirør ud over og ind i sin bil.

Manden med konfettirøret er en lokal havnearbejder, som kører rundt i Esbjerg på sit onewheel bevæbnet med sæbebobler og lommerne fulde af konfetti. Han mener selv, at han bare spreder glæde i byen.

I sin frustration over mødet med Futureman gik Esbjergenseren til tasterne.

I en lokal Facebook-gruppe lavede han et opslag, hvor han beskrev episoden og efterspurgte, om andre kendte til denne ethjulede spasmager.

Det væltede hurtigt ind med kommentarer – for folk i Esbjerg kender godt Futureman fra gadebilledet.

Det lykkedes B.T. at komme i kontakt med Futureman på en telefonforbindelse, mens han kørte på sit onewheel ned til legetøjsbutikken BR for at købe konfettirør på tilbud.

»Han skal have sig en pytknap,« siger Futureman.

Han optræder anonymt, da han ikke ønsker at gøre sin teenagerdatter flov over hendes far.

Af samme grund udtaler han sig også kun til medierne iført en Spiderman-maske, når de vil møde ham.

Den dag manden bag Facebook-opslaget havde sin 'meget uheldige oplevelse', oplevede Futureman som en glædens dag i fodboldens verden.

»Det var en stor dag. Esbjerg fB rykkede op i 1. division, hvad de ikke havde været i nogle år. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke interesserede sig for det, men fred være med det,« siger han.

Navnet Futureman kom oprindeligt fra nogle børn, der råbte det efter ham på gaden, da han for fire år siden købte det ethjulede køretøj. Det satte sig fast, og Futureman har siden oprettet en Tiktok-profil under samme navn, hvor hans følgere kan se de mange ture rundt i Esbjergs gader.

På de fire år er det blevet til over 50.000 kilometer med hjulet mellem hans fødder. Det svarer til lidt over jordens omkreds, fortæller han selv.

Han køber normalt sin konfetti i løsvægt ved den tyske grænse, når han alligevel køber øl, og har derfor altid lommen fuld af det – klar til at kaste om sig.

Forholdet til konfettirør startede som et alternativ til blomster, hvis hans venner holdt reception på det lokale værtshus.

»Jeg ved, de hader det, men de kan jo ikke lade være med at smile, når folk klapper. Jeg kan godt finde på, at putte aluminuimsstjerner i røret, for de er umulige at støvsuge op.«

Så hårdt gik det dog ikke ud over Skoda-ejeren.

»Det skal lige siges, at det konfetti, han blev udsat for, var lutter blåt papir.«

Det bekræfter Facebook-opslaget.

Alligevel er Futureman ked af, at ofret har haft sit besvær med at rengøre sin bil for papirstumperne. Derfor tilbyder han nu at gøre bod på sine synder.

»Hvis han allerede har ryddet det op, må jeg give ham en anden tjeneste. Jeg elsker at slå græs, så hvis han har en græsplæne at slå, gør jeg gerne det,« siger Futureman.

Forfatteren til opslaget på Facebook er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse om, hvorvidt han vil godtage Futuremans undskyldning.