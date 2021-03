En helt almindelig pause på arbejde endte pludselig med at være knapt så almindelig.

For mens hun sad der, fandt hun et skrabelod frem og begyndte at rydde felterne, som først afslørende et, så to og til sidst tre ens felter. Og med ét var hun millionær.

Det fortæller den heldige vinder – en kvinde i 30erne fra Færøerne – til Danske Spil.

Det er ikke unormalt, at hun engang imellem køber et skrabelod, men hun havde aldrig troet, at hun ville vinde den helt store gevinst.

Men det var netop, hvad der skete for et par uger siden:

»Det er helt vildt – og uvirkeligt. Du ved, man sidder der i sin pause på arbejdet og skraber et lod til 25 kroner. Og pludselig er der tre ens felter, der betyder, at man har vundet en million kroner. Jeg skal gerne indrømme, at det var svært at koncentrere sig bagefter. Og jeg havde bare sådan et stort – nærmest unormalt smil på resten af dagen. Det var virkelig svært at holde masken,« fortæller hun.

Efter hun fik pengene ind på sin konto, tog hun som noget af det første ud til sine forældre og gav dem nogle af pengene:

»De har altid været der for mig og har støttet mig altid. Også hvis det var småt med penge sidst på måneden. Det er ikke fordi, de har mange penge, og især min far har arbejdet hårdt hele sit liv. Så det var virkelig stort for mig at kunne give noget tilbage til dem,« fortæller kvinden.

Efter sommerferien regner hun med at læse til sygeplejerske, og der vil de mange penge også lune:

»Normalt ville jeg skulle arbejde ved siden af, da jeg ellers ikke ville kunne få det til at køre rundt. Nu kan jeg koncentrere mig fuldt ud på studierne. Det er jo en kæmpe gave,« siger hun.

Hvad hun ellers vil bruge pengene på, ved hun ikke endnu, men hun overvejer både lejlighed, et lille hus eller en rejse.