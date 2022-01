En ulykke kommer sjældent alene, lydet et gammelt ordsprog.

Men 2. juledag skete netop det for en mand fra Sydsjælland.

Da han vågnede, lå der en besked om et positivt coronatestsvar på hans smartphone. Men det var ikke alt. Slet ikke alt.

»Derefter tjekkede jeg min mail, hvor der også lå noget fra Danske Spil,« siger den anonyme vinder i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

»I den mail stod der, at jeg havde vundet en million kroner.«

Han spiller sjældent Lotto, så derfor var han lidt skeptisk.

»Jeg kiggede lidt på mailen og ledte efter noget, der indikerede, at det var en form for reklame. Det var måske, fordi jeg allerede havde fået to sms’er om de små gevinster, men ikke nogen om, at jeg havde vundet en million, at jeg var meget skeptisk.«

Og så grinte han ellers bare fjoget for sig selv, indtil hans kone stod op. Hun fik – naturligvis – først beskeden om det positive testsvar.

»Vi har været på Maldiverne før, og det var en kæmpe oplevelse. Men det er jo ikke gratis. Så vi har talt om at tage afsted igen, hvis vi vandt i Lotto. Så jeg spurgte hende, om vi rigtigt nok havde lavet den aftale,« forklarer han.

»Det sagde hun selvfølgelig ja til, og så kunne jeg fortælle, at vi skal afsted. Og så blev der stille,« fortæller vinderen i pressemeddelelsen.

Derudover har han forsøgt at være fornuftig med pengene.

Han har blandt andet valgt at afdrage på lån, lave en investeringskonto og sat lidt til side til at forsøde hverdagen.