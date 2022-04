Et ægtepar fra Bornholm fik sig lidt af en overraskelse, da telefonen ringede i søndags.

»Vi har to fastnettelefoner, og min kone lyttede nok lidt med på den anden af dem, for under samtalen kom hun ind og spjættede med arme og ben,« som den mandlige halvdel af parret fortæller.

Opkaldet kom fra Danske Spil.

For selvom ægteparret ikke havde ramt nogle rigtige talkombinationer i lørdagens Lotto-udtrækning, lød beskeden, at de alligevel kunne kalde sig millionærer.

De var nemlig blevet udtrukket i den såkaldte 'Millionærgaranti', som er en ekstra udtrækning blandt alle spillede rækker, hvor to vindere hver får en million kroner.

»Vi havde jo egentlig glemt alt om kuponerne, da der ikke var gevinst på dem i første omgang,« som vinderen fra Bornholm, der ønsker at være anonym, forklarer:

»Jeg er normalt temmelig rolig, men jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige. Det var jo mærkeligt at få det opkald. Det er en sjov oplevelse, at når man ikke har vundet, så vinder man alligevel – det er lidt fantastisk, at det kan lade sig gøre.«

Den uventede million ved de ikke, hvad de skal bruges til.

Ægteparret mangler med egne ord ikke noget.

»Så nu taler vi lidt med banken om, hvordan vi kan undgå at betale minusrenter. Vi har allerede bøffer i fryseren og rødvin på hylden, så vi har ikke besluttet noget endnu. Måske skal vi ud at rejse,« siger ægtemanden.