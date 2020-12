Efter at have taget tilløb i flere år besluttede Sara Nestén sig i efteråret for, at det nu var på høje tid at realisere sine tanker.

Det stod helt klart for hende, da hun pludselig betalte for at have penge stående på sin bankkonto som følge af minusrenter. Men i stedet for at betale scorer hun nu et pænt afkast af sine penge.

»Jeg er ret godt tilfreds,« siger hun.

Den 29-årige kvinde fra Vesterbro har siden oktober investeret i værdipapirer. Men hun er ny på aktiemarkedet og har hverken stor forstand på aktier og obligationer eller stor lyst til at blive hardcore investor.

Derfor har hun længe overvejet, hvad hun skulle stille op med sin formue. En onlinetest gjorde udslaget.

»Jeg havde gjort mig mange tanker om det i et par år og har haft en masse overvejelser, som har ledt op til, at jeg sprang ud i det,« siger hun.

Onlinetesten bekræftede hende i, at investeringer i værdipapirer med risikospredning gennem fonde var en god løsning for hende. Og det kan klares gennem automatiseret investeringsrådgivning, der betyder, at hun ikke skal gøre andet end at betale et månedligt gebyr. I hendes tilfælde lyder det på 33 kroner til investeringstjenesten Nord Investments.

»Jeg går ikke super meget op i investeringer i den forstand, at jeg vil bruge tid på det og sætte mig ind i en masse ting. Så den her løsning passer mig godt, fordi det ikke kræver ret meget af mig.«

Sara Nestén fortæller, at hun har investeret 50.000 kroner. Derudover indbetaler hun 2.000 kroner månedligt til sit depot.

»Jeg er lidt en forsigtig type, og jeg har ikke lyst til at sætte det hele over styr,« siger hun.

Forsigtigt eller ej.

Pengene har indtil videre givet et mærkbart afkast på 3,8 procent svarende til 1.865 kroner siden 6. oktober.

»Pengene har stået på min konto i meget lang tid. Så kunne jeg se, at banken begyndte at trække penge, jeg ikke føler er deres. Pengene skulle gerne bliver mere og ikke mindre værd. Så der besluttede jeg mig for at investere,« siger hun.

Sara Nestén er et eksempel på, at flere kvinder satser på at øge formue gennem investeringer.

Andelen af investerede midler fra kvinder er vokset fra 9 procent i 2017 til over 25 procent i 2020 i Nord Investments, oplyser selskabet.

Også hos Saxo Bank bemærkes tendens til, at flere kvinder kigger nysgerrigt på aktiekurserne.

I dag udgør kvinder 24 procent af det samlede antal kunder på platformen Saxoinvestor i Danmark mod 19 procent samme tid sidste år.

Ifølge direktør i Nord Investments Anders Hartmann skyldes udviklingen en kombination af flere ting:

»Danskernes lyst til at investere er generelt steget under coronakrisen. Vi har aldrig haft så mange penge stående i banken, og da mange banker har indført negative renter, vælger mange klogeligt at investere deres penge, så renterne ikke æder opsparingen,« siger Anders Hartmann og fortsætter:

»I den seneste tid har der samtidig været en øget opmærksomhed på at skabe en stærkere investeringskultur for kvinder blandt andet gennem diverse investeringsfora. Det ser vi nu udmønte sig i, at antallet af kvindelige investorer stiger,« siger han.

Sara Nestén fortæller, at hun har fået smag for at være amatørinvestor efter at have set sin formue svulme.

»Det giver ret meget blod på tanden, så nu vil jeg se det an i det næste halve års tid, men det er helt sikkert, at jeg vil investere noget mere,« siger hun.