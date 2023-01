Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ofte hører man, at Lotto-vindere gemmer pengene til senere, sætter dem ind på en investeringskonto eller bruger lidt af dem til en ferie.

Men sådan forholder det sig ikke for en nyslået millionær fra København. Faktisk langt fra.

Kalenderen viste juleaften sidste år, da den københavnske kvinde vandt en million kroner i Lotto.

Egentlig havde hun i første omgang ikke vundet noget, men som et ægte julemirakel blev hendes kupon udtrukket som den ene vinder af Millionærgarantien:

»Så ringede jeg til Danske Spil og sagde: 'Nu siger du noget godt til mig, ikke?' Og så svarede manden: 'Joh, det gør jeg: Du har vundet en million'. Det er en fed fornemmelse,« fortæller kvinden i en pressemeddelelse, som Danske Spil har udsendt.

Efter at have sundet sig, begyndte de nyvundne penge hurtigt at gå ben at gå på:

»Pengene? De er allerede brugt,« siger hun og griner:

»Jeg har haft besøg af en køkkenmand og fået tegnet nyt køkken. Og et nyt indbygget klædeskab til soveværelset – sådan et skab koster jo kassen! – og nye senge og ny sofa.«

Derudover vil hun også give noget af gevinsten til sine forældre, som er gået på pension.

En portion skal også gå til lidt rejser. Og måske også til en cykel.

»Jeg er så heldig, at jeg ikke skylder noget væk, så alle pengene kan gå til det, jeg har lyst til. Hvis noget trænger til at blive skiftet ud, så skifter jeg det ud. Jeg er ikke typen, der kun køber et par sutsko, det her er jo once in a lifetime. Mine penge, de bliver brugt!« siger kvinden, før hun dog stille tilføjer:

»Og så gemmer jeg også lidt på en konto.«