Et opslag på Facebook om en hændelse i et tog har siden fredag ført til hundredvis af vrede reaktioner og kommentarer, hvor DSB får gevaldige, skriftlige tæsk.

Men nu viser det sig, at det var helt efter reglerne, at en ung pige fik en bøde, da hun kørte med et forsinket tog fra Næstved Station.

I en øjenvidneberetning fortælles det i opslaget, hvordan pigen fik en bøde, efter hun steg på det forsinkede tog.

Det skyldtes tilsyneladende, at hendes billet var købt efter, toget skulle have været afgået. Men grundet forsinkelsen holdt det stadig ved perronen, da pigen købte sin billet.

Derfor var bøden umiddelbart uberettiget, hvilket fik DSB's kommercielle chef, Aske Wieth-Knudsen, til at opfordre pigen til at klage.

DSB har dog nu undersøgt sagen og oplyser til B.T., at ‘kontrolafgiften’ var korrekt.

Bøden er således givet i minuttal 29, hvor det forsinkede tog var sat i gang og begyndt at køre i minuttal 25. Så hun har altså købt billetten, efter toget, der skulle have kørt 15.17, var sat i gang, oplyser DSB.

»I den specifikke sag har vi kigget på, hvornår toget kørte fra stationen, og hvornår billetten er købt, og vi kan ud fra togets log og tidsstemplingen af billetten konstatere, at kunden har købt sin billet flere minutter, efter toget har forladt stationen.«

»Så billetten er altså købt, efter kunden er steget om bord på toget, og det må man ikke, fordi det giver mulighed for at snyde. Derfor fastholder vi kontrolafgiften,« siger Aske Wieth-Knudsen.

Facebook-opslaget, der er delt flere end 1.000 gange og har fået over 2.200 reaktioner, har affødt kommentarer som: ‘Godt, man ikke rejser med DSB. Det er da bare for vildt.’

Aske Wieth-Knudsen fortæller, at det sker jævnligt, at DSB støder på kritik, der viser sig at bero på en misforståelse.

»Oftest har der været et optræk til hændelsen – en udløsende faktor - som iagttageren ikke er opmærksom på. Udfordringen for DSB og vores kunder, der er parter i sagen, er, at det tager tid at få fundet frem til og talt med de involverede parter og få rekonstrueret hændelsesforløbet.«