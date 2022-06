Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Den kravlede rundt på hegnet og hoppede ned til en masse børn, som stod og så på.«

15-årige Bartholine Utzon fik sammen med sin klasse lidt af en overraskelse, da de var på tur i Københavns Zoologiske Have.

For ud af det blå var et dyr kravlet ud af sin indhegning og ud til havens gæster.

»Jeg var sammen med min klasse i Zoologisk Have, hvor vi så et dyr kravle på hegnet og hoppe ned til alle. Der stod en masse børn og kiggede på, hvor dyret så begyndte at løbe mellem deres ben.«

»Der kom to dyrepassere og forsøgte at fange dyret, men jeg så aldrig, om det lykkedes dem,« forklarer Bartholine Utzon.

Til B.T. forklarer presse- og kommunikationschef ved Zoologisk Have København, Jacob Munkholm Hoeck, at der var tale om en præriehund, som der var på fri fod.

Det var sådan en fætter, som var sluppet løs. Photo/Vit Simanek (CTK via AP Images) Foto: Vit Simanek Vis mere Det var sådan en fætter, som var sluppet løs. Photo/Vit Simanek (CTK via AP Images) Foto: Vit Simanek

Selvom navnet leder en hen mod noget, der minder om en ulv eller hund, så er der tale om et mindre dyr, som allermest ligner et større jordegern.

»Som så vidt jeg ved, så var den lige på en lille springtur. Det er jo selvfølgelig ikke meningen, at dyrene skal hoppe ud af indhegningen, men det sker en gang i mellem.«

»De kan nogle gange lave større jordtuer, som så bliver så høje, at de kan kravle op på toppen og hoppe ud.«

Jacob Munkholm Hoeck forklarer, at en præriehund er ganske ufarlig, og at den pågældende præriehund hurtigt blev indfanget igen.