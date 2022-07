Lyt til artiklen

Landets kommuner oplever stadig flere forsøg på cyberangreb.

For nylig er Næstved Kommune blevet ramt.

Gennem et såkaldt phishingangreb er det lykkes en hacker at svindle sig til 277.000 kroner.



Sagen er nu politianmeldt.

»Det er rigtig ærgerligt, at vi nu står i denne situation. Hackerne bliver hele tiden mere udspekulerede, så det kan være svært at undgå at gå i deres fælder,« siger kommunaldirektør Rie Perry i en pressemeddelelse.

Ved at skaffe sig adgang til en medarbejders mailkonto, var hackeren i stand til at udgive sig for at være den pågældende medarbejder på mail.

Herefter sendte hackeren tre falske fakturaer fra medarbejderens mail til institutionens økonomimedarbejder, som sendte dem videre til den centrale økonomiafdeling i Næstved Kommune, hvorfra pengene blev udbetalt til en konto i udlandet.

Sikkerhedsbristen opstod ved, at medarbejderen uforvarende klikkede på et link i en mail fra en lokal elektriker.

Mailen gav ikke anledning til mistanke, da medarbejderen tidligere havde haft kontakt med elektrikeren.

Desværre var elektrikeren i mellemtiden selv blevet hacket.

»Vi må se i øjnene, at vi ikke kan være forsigtige nok, når vi færdes digitalt – også selvom mailen kommer fra en person, som vi har tillid til,« siger Rie Perry.

Ifølge Næstved Kommune virkede de falske fakturaer så ægte, at ingen fik mistanke om svindlen. Først senere blev en leder opmærksom på bedrageriet.

»Jeg håber, at vores dyrekøbte erfaring kan være til gavn for andre organisationer,« siger kommunaldirektør Rie Perry.

Næstved Kommune har efterfølgende sat gang i flere tiltag for at forebygge fremtidige hackerangreb.

Samtidig bliver proceduren for udenlandske betalinger også strammet endnu mere, og der bliver indført en ekstra kontrol.

Derudover har kommunens økonomiafdeling kontaktet banken i håb om at kunne trække betalingerne tilbage.

DR foretog sidste år en rundspørge blandt 71 it-chefer ude i landets kommuner.’

Tre ud af fire af kommunerne i rundspørgen oplevede, at antallet af forsøg på cyberangreb er steget gennem de seneste fem år.