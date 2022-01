Flyvende trampoliner lyder som en surrealistisk sceneri.

Et kig ud i baghaven, hvor det er blåsorte trampoliner, der kastes rundt i vinden.

Men nogenlunde sådan var virkeligheden på Blåkildevej i Aalborg Øst, da stormen Malik lagde sin vindblæste vej forbi.

Malik tog godt ved i Nordjylland. Privatfoto Vis mere Malik tog godt ved i Nordjylland. Privatfoto

»Vores 18-årige datter har værelse, hvor hun kan se ud til hegn og mark, og der ser hun den flyver udover hegnet og marken, og lander, hvorefter hun råber: 'Der er en trampolin på vej ind'. Herefter giver det så et ordentligt klask,« fortæller Mai Martine Mikkelsen, der bor på Blåkildevej.

Familien har bygget et hegn op ad deres have, som den blåsorte trampolin med et højt brag smadrede ind i. Trampolinen havde revet sig løs fra naboen, fortæller den chokerede mor.

»Min mand måtte ud og fjerne den, inden den landede helt inde i haven. Var den fortsat over hegnet, var den hoppet lige ind i huset,« fortæller Mai Martine Mikkelsen, der var i gang med at bage, da de hørte datteren råbe.

»Så vi smed lige, hvad vi havde i hænderne,« tilføjer hun om den vildfarne trampolin, som tilhører naboen, men som nu var på vej ud over de aalborgensiske marker.

Også Mia Martine Mikkelsens trapeztag fik sig en tur i Maliks rasen. Privatfoto Vis mere Også Mia Martine Mikkelsens trapeztag fik sig en tur i Maliks rasen. Privatfoto

»Min nabo stod også og kiggede helt forvirret, og da hendes mand kom, rakte de armen op – undskyldende: 'Det er vores,'« siger Mai Martine Mikkelsen.

Det var dog langt fra områdets eneste trampolin, der havde svært ved at stå imod Maliks kræfter.

Blåkildevej ligger på toppen af en bakke og med Mai Martine Mikkelsens sarkastiske udtryk, så »blæser det, når blæser det her.«

Derfor fik en anden nabo tidligere på lørdagen også uventet besøg.

»Forenden af vores torv, var der også en trampolin som blæste ind i en af haverne tidligere på dagen,« siger hun.

Fordi der ikke var tale om en enlig svale, delte hun informationen i områdets Facebook-gruppe for at gøre folk opmærksomme på at sikre deres trampoliner.

»Det er jo en ubehagelig oplevelse for folk,« siger nordjyden, der også erkender at blæsten larmede noget, selvom familien opholdt sig inden døre.

Under aftensmaden fik familien sig dog endnu et chok.

»Det halve af vores tag blæste væk, så vi måtte ud og skrue skruer i taget,« fortæller hun.

»Vi sad og spiste i vores køkken og kunne godt høre, at det lød voldsomt. Og da de der trapezplader fløj forbi køkkenvinduet, måtte min mand op på en stige og sikre at resten af taget ikke måtte flyve ud over bilerne. Så det var meget voldsomt og meget larmende,« slutter Mai Martine Mikkelsen om besøget af Malik.

Et andet sted i Aalborg, på Umanakvej, hev Malik også hårdt fat i taget. Det skete på ældrecentret Sirius, hvor otte borgere – inklusiv en, der var afhængig af iltapparat- måtte evakueres, da taget blæste af. Det kan du læse om HÉR.