I efterårsferien har en svømmeklub fra hovedstadsområdet fået konstateret smittet med covid-19, da de var på en træningslejr i det midtjyske i efterårsferien.

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter kom med meddelelsen søndag aften om, at svømmehallen nu lukker ned efter udbruddet. Men blot for én dag.

Det skriver TV Midtvest.

Der er tale om 24 svømmere, to trænere og to forældre, hvor flere er testet positive. Det har vakt bekymring blandt brugerne af svømmehallen, der på Facebook vil vide mere om svømmeklubbens færden under træningslejren.

Klaus Søndergaard Andersen, direktør for Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, forsikrer dog, at de coronaramte svømmere udover svømmehallen kun har benyttet et lukket træningslokale.

En del af bekymringen i lokalbefolkningen går også på, at situatioen ikke bliver taget alvorligt nok, når centret kun har valgt at lukke for svømmehallen i én enkelt dag.

»Vi har fulgt alle retningslinjer lige fra genåbningen i juni og til nu. Og faktisk siger retningslinjerne ikke, at vi skal lukke svømmehallen i dag. Men det gør vi for en sikkerheds skyld, så vi kan få gjort alt rent en ekstra gang i dag,« siger Klaus Søndergaard Andersen til TV Midtvest.

Han melder, at de holder lukket mandag på grund af, at en del seniorer benytter svømmehallen om mandagen, og at de derfor ikke vil løbe nogen risiko.

Svømmeholdets færden i lokalområdet kan direktøren ikke sige mere om, men han forsikrer, at de har gjort alt hvad de kan, efter de fik besked om smitteudbruddet.

Efter planen skal svømmehallen i centret igen være åben for brugerne tirsdag.