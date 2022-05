En ung mands liv tog en vild drejning i sidste uge, da han sad bag rattet i sin bil.

»Jeg var på vej på arbejde, og kørte på motorvejen, da hun ringede fra Danske Spil. Først troede jeg, det var telefonfis,« siger manden og tilføjer:

»Jeg var lige kørt ind i inderste spor for at tale, men da jeg fik beskeden, måtte jeg finde den nærmeste afkørsel, for jeg kunne mærke, at hjertet bankede.«

Beskeden fra damen fra Dansk Spil var nemlig denne til den unge mand fra Frederikssund på Nordsjælland:

»Tilykke, du har vundet 34,6 millioner kroner i Vikingelotto.«

Manden ønsker ikke at stå frem med navn, men til Danske Spil fortæller han nu, hvordan det var at vinde den store milliongevinst.

Hvordan han vil bruge de mange millioner, vender vi tilbage til.

Den første person han ringede til med den store nyhed, var hans far.

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 34 millioner kroner?

I hans barndomshjem havde de nemlig altid spillet Lotto om onsdagen, men forældrene har aldrig vundet andet end smågevinster.

Siden er Lotto om onsdagen blevet til Vikinglotto, og manden har troligt fortsat med at spille med hver uge.

Men da faren tog telefonen, var det slet ikke nemt at få overbragt det glade budskab.

»Jeg kunne simpelthen ikke få det sagt, for jeg var stadig i chok. Jeg blev rørt, og begyndte faktisk at græde. Det gør jeg normalt ikke,« siger han og fortsættter:

»Mine stemmebånd snørede sig sammen, og jeg prøvede at sige det til ham tre-fire gange, men kunne ikke, og jeg kunne samtidig mærke, at han begyndte at blive lidt nervøs i den anden ende.«.

Endelig lykkedes det dog at få ord på.

»Så fandt jeg ud af, at jeg godt kunne råbe, men ikke tale, så jeg råbte simpelthen til ham, at jeg havde vundet i Vikinglotto,« griner den unge mand højt.

Faderen reagerede med diss ord:

»Fedt mand, tillykke med det.«

Den heldige vinder kan på ingen måde beskyldes for at gå amok og efterlade en slipstrøm af tømte luksusbutikker og dyre bilforhandlere.

Indtil videre er det blevet til en ny trøje som erstatning for en med ødelagt lynlås.

Og så har han fået en middag med kæresten og nylige planer om »et af de lidt lækrere huse i omegnen«, som han kalder det.

»Nu vil jeg leve mere, som jeg har lyst til, frem for at leve så økonomisk fornuftigt. Nu skal jeg leve lidt bedre. Jeg er både interesseret i godt tøj, teknik og biler. Før indgik jeg mange kompromiser, men det behøver jeg ikke mere,« siger han.

Vinderen slår fast, at han bliver ved med at arbejde samme sted i samme stilling, da han godt kan lide sit arbejde.

Men den flotte gevinst betyder meget, især på det mentale plan.

»Jeg har lige haft nogle problemer med bilen og en dyr regning, men sådan noget bekymrer mig jo ikke mere. Jeg har bare mere frihed og føler mig enormt lettet,« fortæller den unge mand, der dog også planlægger at tage ud af rejse til både Grønland, Australien og USA.

Han håber på, at pengene holder resten af livet.

»Jeg vil ikke sidde om tredive år og tænke, nå, det var så de millioner, nu er de væk,« siger han.