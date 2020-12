Hun fik 4,6 millioner kroner på et halvt år.

Heraf 2,2 millioner kroner på bare én måned.

Alligevel ulejligede Københavns Politi sig ikke med at undersøge, om konsulent Mariann Færø blev overbetalt af sin veninde og tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen.

Det fremgår af fortrolige efterforskningsdokumenter i sagen.

»Det er mærkværdigt, at politiet ikke er gået dybere ned i det. Det er jo et vigtigt indicium for, at der er foregået korruption. Overbetaling og efterfølgende tilbagebetaling er centralt for den metode, de mistænkes for at have brugt,« siger Roger Buch, der er forvaltningsekspert og forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Kritikken af Københavns Politis efterforskning af sagen skyldes, at sagen mod Bettina Jensen og Mariann Færø i november 2019 i første omgang blev droppet af Københavns Politi.

Det skete, på trods af at efterforskningen viste, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner fra Færø.

Ifølge mistanken som tak for opgaver for 10,5 millioner kroner.

Få overblik over sagen Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. Senest har B.T. afdækket, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som returkommission for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder.

Men Københavns Politi undlod altså at undersøge en central mistanke i sagen: om Mariann Færø blev overbetalt, dvs. fik penge for arbejde, som ikke blev udført.

Sagen om mulig bestikkelse efterforskes nu igen, fordi Rigspolitet i december 2019 klagede til Rigsadvokaten over den mangelfulde efterforskning fra Københavns Politi. Rigsadvokaten pålagde herefter Københavns Politi til at genoptage sagen.

Overbetalingen burde have været undersøgt i første omgang, mener professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

»I lyset af alt det foreliggende kan jeg ikke forestille mig andet, end at spørgsmålet om mulig overbetaling er kommet til at indgå i efterforskningen efter genoptagelsen af sagen. Det må da være helt oplagt,« siger han.

Udbetalingerne til Mariann Færø var fra 2011 til 2013 eksorbitante: 10,5 millioner kroner fik hun for at assistere Bettina Jensen med at rekruttere medarbejdere til Rigspolitiet.

Under Mariann Færøs 'gyldne halve år' fra juli til december 2011 fik hun udbetalt 4,6 millioner kroner – heraf 2,25 millioner kroner alene i december 2011.

Efterforskerne ved Københavns Politi undersøgte ikke den mulige overbetaling, på trods af at de har haft helt konkrete anvisninger på, hvor de skulle lede.

Således har B.T. tidligere gransket to konkrete måneder og afdækket et usædvanligt mønster:

Modtog 22 overførsler Efterforskningen af tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen har vist, at hun mellem 2012 og 2015 modtog 22 overførsler på mellem 17.500 og 114.570 kroner – samlet 790.250 kroner – fra sin veninde Mariann Færø. Det skete, stort set samtidig med at der røg 10,5 millioner ind på Færøs konto fra Rigspolitiet. Bettina Jensen har under afhøringerne forklaret, at hun samtidig med sit job som chef i Rigspolitiet udførte konsulentarbejde for Mariann Færø. Bettina Jensen fik 1.000 kroner i timen for arbejdet. Mariann Færø har forklaret noget lignende. Rigspolitiet, der i 2017 anmeldte Bettina Jensen, mener ikke, at konsulentarbejdet blev udført i praksis, fremgår det af dokumenter i sagen. Ifølge Rigspolitiet er der tale om en 'forretningskonstruktion designet til at foretage en tilbagebetaling til Bettina Jensen, så det kunne se ud, som om at der var realiteter i det fakturerede konsulentarbejde'.

I oktober og november 2011 fakturerede Mariann Færø 444 timer a 1.100 kroner, svarende til godt 11 timers arbejde om dagen: Derudover sendte hun regninger for såkaldte rekrutteringspakker for i alt 706.000 kroner. I alt næsten 1,2 million kroner.

Roger Buch har tidligere kaldt det 'en fysisk umulighed', at Mariann Færø kan have løftet begge dele. Nu siger han:

»Det viser jo, at der er et eller andet galt, og at Københavns Politi skulle have efterforsket, hvad Mariann Færø lavede for de mange penge, der blev udbetalt. Dels har man som offentligt ansat pligt til at handle økonomisk forsvarligt, dels skal overbetalingen ses i relation til den betaling, der ifølge mistanken er kommet retur.«

Rigspolitiet har efter fyringen af Bettina Jensen i februar 2017 generelt haft svært ved at finde ud af, hvad Færø lavede for alle 10,5 millioner kroner.

Dokumenterne i sagen B.T. har fået indsigt i fortrolige efterforskningsdokumenter i sagen om Bettina Jensen, der i 2017 blev anmeldt for bestikkelse. Dokumenterne består blandt andet af Københavns Politis påtaleopgivelse i sagen fra 5. november 2019 og Rigspolitiets efterfølgende klage over efterforskningen til Rigsadvokaten fra 17. december 2019. Desuden indeholder materialet fakturaer og bankoverførsler.

Blandt andet fik hun udbetalt tre millioner kroner for såkaldte rekrutteringsbølger. Men hvem Færø hjalp med at ansætte, aner Rigspolitiet ikke.

Der findes ingen dokumenter eller oplysninger vedrørende rekrutteringsforløbene for de tre millioner kroner, har Rigspolitiet tidligere oplyst.

Københavns Politi lænede sig i efterforskningen op ad en rapport fra revisionsfirmaet PwC, der i marts 2018 forsøgte at afdække omfanget af vennetjenester i sagen.

Konklusionen i PwC-rapporten var dobbeltsidet. På den ene side manglede der dokumentation for de købte konsulentydelser:

'Afledt heraf er der principielt risiko for, at politiet kan have betalt for ydelser, som ikke er modtaget,' lød det i rapporten.

På den anden side konkluderes det også i rapporten, at 'der er ikke fundet indikationer på, at de indgåede konsulentaftaler er tildelt uden et egentligt formål'.

Københavns Politi og advokaturchef Dorit Borgaard valgte alene at læne sig op ad sidstnævnte konklusion, da advokaturchefen droppede at rejse tiltale for bestikkelse i november 2019.

Den manglende efterforskning af mulig overbetaling er ikke eneste kritikpunkt.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, at Københavns Politi ikke tryktestede kvindernes forklaring om, at Bettina Jensen havde lavet konsulentarbejde for de 790.250 kroner.

Tiltalen blev droppet, på trods af at der manglede fakturaer for 430.875 kroner. Københavns Politi spurgte heller ikke ind til mail, kontrakter, timeopgørelser eller andet skriftligt materiale, som kunne dokumentere det påståede arbejde.

Københavns Politi har ingen kommentarer til sagen, fordi efterforskningen stadig pågår.

Hverken Bettina Jensen eller Mariann Færø ønsker at kommentere sagen.