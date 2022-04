Den stod på god pizza, faglige udflugter og masser af sol, da Fie Elvira Nilsson Johnsen og hendes 2. g-klasse i begyndelsen af april tog til Rom på studietur.

Men for en gruppe af eleverne fra Egedal Gymnasium stod den også på en fjerde og mere forbudt ting: alkohol.

Et par aftener i Rom valgte en håndfuld elever nemlig at benytte sig af muligheden for at teste nattelivet i den italienske hovedstad.

Enkelte elever blev berusede, men var hver dag oplagte og klar til de faglige arrangementer.

Lærerne på turen havde ikke fået nys om alkoholindtaget, så den sidste aften på turen valgte de endda at tilbyde Fie og klassekammeraterne et par flasker italiensk vin.

Nogle sagde nej tak. Andre takkede ja.

Og da middagen var slut, lagde nogle sig i seng. Andre tog ud på en bar, så fodbold og drak øl.

Men da klassen dagen efter stod i lufthavnen og ventede på et fly retur til Danmark, ændrede stemningen pludselig karakter.

Her stillede læreren sig nemlig op foran alle eleverne og fortalte, at hun var skuffet over, at reglerne om at drikke alkohol på studieturen var blevet overtrådt.

Regler, som de alle på forhånd havde skrevet under på.

»Vi vidste godt, at der ikke måtte drikkes, men da det trods alt er en studietur, så forestillede vi os, at man måske fik en mundtlig advarsel,« fortæller Fie Elvira Nilsson Johnsen.

Man kan dog mildest talt sige, at Fie og vennerne tog fejl i den vurdering.

Da påsken var overstået, kunne Egedal Gymnasium nemlig meddele eleverne, at man fra skolens side havde fundet en passende straf:

Udelukkelse fra alle fredagscafeer og fester frem til maj 2023.

Fie og vennerne er færdige på gymnasiet i sommeren 2023, så sanktionen er praktisk talt en udelukkelse i resten af deres skoletid og indebærer blandt andet en længe ventet gallafest.

Selvom eleverne anerkender, at de har brudt reglerne, er de mildest talt chokerede over straffen fra Egedal Gymnasium.

»Det er jo helt vildt. Jeg ved godt, at der blev drukket, selvom det ikke var tilladt, men festerne og fredagsbarerne er en virkelig vigtig del af mit liv på gymnasiet, så jeg kan slet ikke forstå, at man vil fratage os alt det i et helt år,« siger 18-årige Fie Elvira Nilsson Johnsen og fortsætter:

»Først ødelagde coronaen meget af det sociale ved gymnasiet, og nu bliver jeg forbudt at tage til massevis af fredagsbarer, fester og to store gallafester, fordi der er blevet drukket noget alkohol på en studietur. Er det en passende straf? Det synes jeg virkelig ikke.«

Og så mener Fie også, at resten af klassen bliver straffet, hvis halvdelen af eleverne ikke kan komme med til gallafesten og andre festlige arrangementer, hvor klasserne normalt bruger tid sammen.

Hun understreger desuden også, at 'udelukkelse fra fredagscafeen og fester' som sanktion slet ikke var nævnt som en mulighed på det stykke papir, eleverne underskrev før turen.

I stedet stod det blot skrevet, at 'grov eller gentagen tilsidesættelse' af rejsereglerne – som blandt andet også var indtagelse af narkotika – kunne give en udefineret sanktion efter rejsen.

Der er nu partshøring i sagen, og her vil flere af de sanktionerede elevers forældre ifølge B.T.s oplysninger forsøge at tale deres sag, for at straffen ikke skal være nær så høj.

Men ifølge Egedal Gymnasiums rektor, Camilla Rye Jørgensen, er der intet odiøst ved den sanktion.

Kan du forstå, hvis eleverne synes, det er en alt for hård straf?

»Først og fremmest vil jeg sige, at det kun er et oplæg til en sanktion, og at der er en partshøringsproces nu. Men ellers nej, det synes jeg ikke.«

Hvorfor ikke?

»De har skrevet under på studieordningsreglerne og overtrådt dem. Det skal have konsekvenser.«

Anerkender du ikke, at man som en ung gymnasieelev på en studietur, der kan føles som ferie, bliver fristet til at drikke nogle øl med sine venner, som man gør derhjemme?

»Nej, og fejlen er vel, hvis de føler det som en ferie. Det er en studietur, og jeg synes, det er utroligt, at man ikke kan have sådan en tur uden at drikke. De var i Rom fem dage, så der er 360 andre dage, hvor de kan drikke.«

På en af aftenerne i Rom serverede en lærer selv vin til eleverne. Kan du forstå, at det virker en smule besynderligt med den hårde straf?

»Nej. Der var en autentisk, italiensk middag en aften, og her tilbød lærerne lidt vin. Vi skal lære de unge, at man godt kan drikke et glas vin, uden at man skal drikke videre.«

Men måske eleverne tænkte, at ekstra alkohol ikke ville koste dem resten af deres fester på gymnasiet, nu, når det var tilladt hos en lærer?

»Jeg synes, det er to forskellige ting, og jeg synes, at de bagatelliserer det, som de har gjort. Der var en klar aftale på forhånd. Det er vores ansigt udadtil, der står på spil.«

Så det er for at statuere et eksempel?

»Nej, det er det ikke.«

Men hvad er meningen med den tænkte sanktion? Er det ren afstraffelse? De kunne vel sagtens blive udelukket fra én eller to fester?

»Det er ikke afstraffelse, men en konsekvens af et regelbrud. De unge skal lære at drikke alkohol på en anden måde, og det vil vi gerne lære dem. Og så skal de lære, at man sagtens kan hygge sig og have gode snakke uden alkohol.«

Anerkender du, at fester og fredagsbarer er en væsentlig social del af ens gymnasieliv?

»Ja.«

Er det så ikke uhensigtsmæssigt, at du udelukker en håndfuld elever et helt år – resten af deres skoletid mere eller mindre – på grund af én fejl?

»Nej. Jeg synes, det er en smadderærgerlig situation, men det skal have konsekvenser, når man ikke overholder fællesskabets regler. Den er ikke længere.«