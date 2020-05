»Piger, make some coins i stedet for at spilde tiden på fuckboys.«

Sådan lyder opfordringen torsdag i en Instagram-story, som influenceren Fie Laursen har sendt ud til sine omkring 300.000 følgere.

Fie Laursen opfordrer her sine følgere til at købe medlemskab på en sugardating-hjemmeside.

Det er nu tredje gang, at influenceren reklamerer for sugardating, senest 27. april og nu igen 21. maj.

Tidligere i år undskyldte influenceren Fie Laursen ellers over for DR for at have reklameret for sugardating på sociale medier. Hun har ligefrem kaldt det en 'kæmpe fejl' at reklamere for sugardating over for sine unge følgere under 18 år.



Denne gang har influenceren dog garderet sig mod at blive kritiseret for at reklamere for sugardating til mindreårige.

Således siger hun i sin Instagram-story:

»Hvis der sidder nogle piger over 18, der sidder og tænker, 'wow jeg kunne godt bruge lidt luksus i min hverdag', så kan I enten ligesom mig sælge jeres brugte trusser. Men I kan også tage på sugerdates, i stedet for, at I går på Tinder og bliver fucket op af en eller anden psykopat og ikke får en skid ud af det,« siger hun og fortsætter:

»Så kan I bare sige, 'hey, ved du hvad, jeg vil gerne have 5.000 kroner for at tage ud og spise med dig', og så sidder der en dejlig mand derude og tænker, 'det vil jeg gerne give dig',« siger hun.

Sugardating er ikke ulovligt, men børneorganisationer har tidligere advaret mod at lade sig lokke af influenceren. Det samme gør Kuno Sørensen, som er psykolog hos Red Barnet:

Sugardating er lovligt, men kan ifølge Red Barnet lede sårbare unge ud i prostitution. Er det i orden, at en influencer som Fie Laursen, der har mange unge følgere, tjener penge på at reklamere for det?

»Problemet er, at sugardating ligner prostitution. Det er bekymrende, at et ungt menneske, som har så stor betydning for unge både under og over 18, på den måde reklamerer for sugardating som værende noget helt normalt og noget, som de unge skal opsøge,« siger Kuno Sørensen.

»Det har stor betydning, hvad idoler og kendte mennesker, som unge ser op til, anbefaler, og med det her (Fie Laursens opfordring, red.) er der risiko for, at især sårbare unge vil afprøve sugardating, fordi de opfatter det som noget, der hører ungdomslivet til, som man med en vis naturlighed skal afprøve, fordi Fie Laursen siger, at det er godt.«

I sin flere minutter lange sugardating-reklame får Fie Laursen det da også til at lyde, som om det at tage på en sugardate er både nemt og mentalt givende, og hun omtaler sin reklame som et »tip« til andre unge kvinder.

Hvad er sugardating? Sugardating er et forhold, hvor den ene – en ofte ældre person – giver middage, rejser, luksusvarer eller andre dyre gaver til gengæld for selskab og nærvær. Forholdet har ofte, men ikke nødvendigvis, seksuel karakter. Sugardating er ofte blevet kritisere og sammenlignet med prositution, fordi man med gaver kan købe sig til sex.

»Så piger, hvis I vil have en date og få lidt penge ud af det imens, så kan man jo sige, at sugardating er ret godt, hvis man gerne vil have noget mental næring ud af samtalen, og man gerne vil sidde med en voksen mand, der faktisk giver en fuck for, at man sidder der, og faktisk værdsætter, at man er der, fordi they think you are gorgeous as fuck,« lyder det fra influenceren.

Helt så simpelt er sugardating dog langtfra i Kuno Sørensens øjne.

»Vi har erfaringer med, at mange af dem, der går ud i prostitution, får utroligt store problemer med deres selvværd,« siger han og fortsætter:

»I første fase er de imponerede over, at nogen vil give gaver eller betale penge for at være sammen med dem, men så går det op for dem, at de opfattes som en handelsvare, man kan købe og efterlade bagefter, og det giver psykiske problemer for dem.«