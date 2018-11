Den kendte danske blogger Fie Laursen efterlyser sin bror, Boris Laursen, i et opslag på Instagram. Her skriver hun, at han er forsvundet på 24. time, og at familien har været i kontakt med politiet.

'Kære følgere. Jeg vil starte med at pointere, at dette ikke er for sjov eller et mediestunt - og jeg har brug for seriøsitet og kun oprigtige svar. Min bror Boris er forsvundet på 24. time, og den information vi har kunne få, er ikke betryggende,' skriver Fie Laursen og fortsætter:

'Vi har snakket med politiet, men kan kun vente på et livstegn fra ham, eller at han bliver fundet. Jeg er klar over folk altid vil have delte meninger om os, men lige nu skriver jeg som en bekymret søster med et knust hjerte. Jeg har brug for, at hvis nogle har set Boris eller været i kontakt med ham, så skriv omgående til mig. Vi sidder en hel familie og Josefine (Boris' kæreste, red.) og jeg har brug for alt det, folk kan fortælle os. Tak.'

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, der bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse om, at Boris Laursen er forsvundet.

»Jeg kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse om, at han er savnet. Vi er lige nu i gang med at undersøge, hvad vi præcis skal gøre herfra,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix, til B.T.

»Vi prøver lige nu at finde ud af, hvad der er op og ned. Vi skal snakke med pårørende og den vej igennem se, om vi kan finde ud af, hvor han er. Vi skal nu i kontakt med dem, der sidst har snakket med ham, så vi forhåbentlig kan finde frem til ham,« fortæller han.

Københavns Politi oplyser, at der har været kontakt mellem flere familiemedlemmer, og der i den forbindelse er nogle aftaler, der ikke er blevet overholdt. Derefter har Fie Laursen og familien meldt ham savnet til politiet.

Politiet fortæller desuden, at Fie Laursen skulle have haft telefonisk kontakt med sin bror torsdag formiddag, men at der efterfølgende ikke har været nogle former for kontakt.

Boris Laursen har tidligere deltaget i 'Paradise Hotel' og udgav for nyligt også sin første danske sang, der hedder 'Jaloux'.